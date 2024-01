Trgovci uvajajo spremembe, ki starejšim niso povšeči. Lidl in Spar odgovarjata, da ne gre za diskriminacijo

Uporabniki morajo imeti mobilno aplikacijo ali svoj izrezani kupon. Podobno so že pred časom v Lidlu uvedli popuste, ki se jih da koristiti le prek aplikacije na telefonu. »V Srebrni niti protestiramo proti uvedbi novih aplikacij, saj menimo, da gre za evidentno diskriminacijo vseh, ki si aplikacije iz različnih razlogov ne morejo privoščiti, je naložiti ali jo uporabljati,« pravijo. V Srebrni niti – združenju za dostojno starost pravijo: »Menimo, da gre za dodatno šikaniranje oziroma staromrzništvo/starizem.«

Na različne ustanove so poslali javno pismo, s katerim zahtevajo enake možnosti dostopa do popustov za vse kupce v Sparu in Lidlu. Opozarjajo, da veliko starejših nima možnosti slediti novostim, povezanim s sodobnimi IT-tehnologijami, mnogi pa si tudi ne morejo privoščiti pametnih mobilnih telefonov.

V Srebrni niti protestiramo proti uvedbi novih aplikacij, saj menimo, da gre za evidentno diskriminacijo.

Zapletene poti do popustov povzročajo frustracije in občutek diskriminiranosti v primerjavi z drugimi kupci, obenem pa so materialno oškodovani v primerjavi s tistimi, ki imajo aplikacije, saj do določenih popustov, kot sta na primer desetodstotni nakup ob koncu tedna in 25-odstotni za en izdelek med tednom v trgovini Spar, sploh ne morejo.

Podjetje Spar naj, predlagajo, poleg mobilne aplikacije za vse kupce ohrani enake možnosti dostopanja do popustov kot doslej, v Lidlu pa naj zagotovijo ugodnosti še na drug način, ne le z aplikacijo. Zagovarjajo digitalni in analogni dostop do popustov in se sprašujejo, ali ni za vsem tem finančna korist trgovcev.

V Lidlu odgovarjajo, da ne kršijo prepovedi posredne diskriminacije, ker nekatere popuste omogočajo zgolj prek aplikacije Lidl Plus, kar je leta 2022 z odločbo potrdil tudi zagovornik načela enakosti. Podobno pravijo v Sparu, da so »poleg digitalnega načina koriščenja kuponov ugodnosti ohranili tudi analogne alternative«, torej kupone, ki pa jih morajo kupci prinesti s seboj. V Zvezi potrošnikov Slovenije pravijo, da je oblikovanje poslovnih praks sicer v domeni posameznega trgovca: »Mislimo pa, da bi morali imeti trgovci pri tem posluh tudi za ranljivejše skupine, v tem primeru starejše, ki niso tako vešči uporabe aplikacij.«