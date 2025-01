Topel dom za brezdomne tačke! Društvo za zaščito živali Posavje išče skrbne posvojitelje

V Posavju številni štirinožni prijatelji čakajo na svojo drugo priložnost – ljubeč dom in skrbne lastnike. Društvo za zaščito živali Posavje vabi vse, ki razmišljajo o posvojitvi, da odprejo srce in dom kateremu od njihovih varovancev.

Štirinožci različnih starosti in karakterjev so pripravljeni na novo življenje, polno topline in varnosti. Če si želite zveste družbe in ste pripravljeni odgovorno posvojiti, je zdaj pravi čas za ta korak.

Kličite v popoldanskem času med delavniki. Telefon: 070-609-240.

Aron, mešanec v osmem letu starosti, ima veliko energije in zna biti samosvoj, zato išče izkušene skrbnike; kličite v popoldanskem času med delavniki. Telefon: 070-609-240.

Prijazen in topel dom išče maček Bobi, star približno pet let, kastriran, vajen ljudi, a malo samosvoj. Telefon: 051-859-359.

V zavetišču na skrbne in odgovorne domove čaka več veterinarsko urejenih mačk, iščejo notranje domove, nekatere pa kombinacijo notranje-zunanjih domov, so različnih barv, starosti in značajev.

Približno tri leta stara mešanka Narsi srednje rasti je veterinarsko urejena, vodljiva in prijazna; kličite v popoldanskem času med delavniki. Telefon: 070-609-240.