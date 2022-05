Tonin se požvižga na Golobove pozive: podpisal večstomilijonsko pogodbo

Potem ko je najverjetnejši prihodnji mandatar Robert Golob pozval ministra za obrambo Mateja Tonina, naj se vzdrži podpisovanja dolgoročnih pogodb za nakup bojnih vozil boxer, je vlada danes ministra za obrambo Tonina pooblastila za podpis memoranduma o soglasju k programu Boxer v okviru organizacije Occar, izhaja iz sporočila po seji vlade. S tem naj bi ga pooblastila tudi za podpis pogodbe o nakupu 45 osemkolesnikov boxer, za katere naj bi Slovenija odštela 343,4 milijona evrov.

S podpisom memoranduma bo namreč Slovenija postala članica organizacije Occar, katere predstavniki bodo v imenu Slovenije podpisali pogodbo z dobaviteljem boxerjev, nemškim podjetjem Artec, so za STA pojasnili na ministrstvu za obrambo.

Tonin po memorandum najverjetneje podpisal še danes, ko ima vlada še polna pooblastila.

Kaj prinaša program Boxer?

Kot izhaja iz sporočila vladnega urada za komuniciranje (Ukom), podpis memoranduma za Slovenijo še letos prinaša finančne posledice v višini 7,2 milijona evrov, ki se nanašajo na povračilo razvojnih stroškov za 45 vozil boxer državam članicam tega programa. Gre za t. i. vstopno pristojbino k programu boxer, ki bo poravnana v enkratnem znesku v letu 2022, sredstva pa bodo zagotovljena z zakonom o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih od 2021 do 2026.

»Drugih neposrednih finančnih posledic podpis memoranduma ne prinaša. Nadaljnje finančne posledice bodo nastale šele s sklenitvijo pravno zavezujoče programske odločitve in pogodbe o nakupu vozil boxer z glavnim dobaviteljem,« piše v sporočilu po seji vlade.

Podrobnosti večstomilijonskega nakupa in finančnih obveznosti Slovenije sodelovanja v programu boxer so, kot je mogoče razumeti, podrobneje določene v memorandumu, ki ga bo podpisal minister Tonin. »Memorandum o soglasju ureja še nekatere druge vidike sodelovanja držav v programu boxer, zlasti glede tehnične in administrativne pomoči, izmenjave, uporabe in prenosa informacij, posebnih orodij, zagotavljanja kakovosti, prodaje in prenosa tretjim osebam, dajatev, davkov, carin in podobnih stroškov, dostopa do ustanov, varnosti, sprejemanja novih udeležencev, odškodninskih zahtevkov, reševanja sporov, odstopa in prenehanja veljavnosti, sprememb, jezika in začetka veljavnosti,« v sporočilu navaja Ukom.

Ministrstvo za obrambo načrtuje, da Slovenija za nakup 45 vozil boxer z nameščeno oborožitveno opremo in za logistično podporo, rezervne dele, specialno orodje in testno opremo, integracijo sistemov, testiranje, usposabljanja, dokumentacijo, razvoj in projektno vodenje ne bo odštela več kot 320 milijonov evrov brez DDV.

Po dosedanjih pojasnilih Morsa, naj bi Slovenija za 45 oklepnikov z oborožitveno opremo odštela 240 milijonov evrov, preostali del kupnine pa bo namenjen za rezervne dele, usposabljanja in vzdrževanje boxerjev (40 milijonov evrov) in plačilo DDV (61,9 milijona evrov).

Vlada je danes soglašala tudi s prevzemom obveznosti za nakup boxerjev v breme proračunov za obdobje 2022–2026, ki bodo po pogodbi znašale 343,43 milijona evrov z DDV. Za povrnitev razvojnih stroškov ostalim državam bo šlo 7,2 milijona evrov, za administrativne stroške pa trije milijoni, med drugim navaja Ukom. Ni sicer povsem jasno, ali so zadnji stroški vračunani v 343,43 milijona evrov ali ne.