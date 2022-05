Ste slišali, kam Goloba zdaj vabi minister Tonin? Menda mu dela uslugo

Minister za obrambo Matej Tonin je prepričan, da Slovenska vojska potrebuje bojna vozila boxer, za katere bo Slovenija odštela 343,4 milijona evrov. Tonin ne vidi ovir, da do podpisa pogodbe ne bi prišlo še v mandatu aktualne vlade, najverjetnejšega novega mandatarja Roberta Goloba pa vabi na obisk, da mu predstavi pogodbo za nakup.

Potem ko je najverjetnejši prihodnji mandatar Robert Golob pozval ministra za obrambo Mateja Tonina, naj se vzdrži podpisovanja dolgoročnih pogodb za nakup bojnih vozil boxer, je Tonin danes Goloba povabil na obisk na ministrstvo za obrambo (Mors). Prepričan je namreč, da je to tudi v interesu Goloba.

Mu dela uslugo?

»Glede na vse okoliščine gospodu Golobu delam uslugo, ker se mu s temi stvarmi ne bo treba ukvarjati in se prerekati s koalicijskimi partnerji, ampak se bodo glede nakupa lahko izgovarjali name,« je poudaril Tonin.

Matej Tonin. FOTO: Jože Suhadolnik

Tonin se je danes odzval tudi na ugibanja, zakaj se s podpisom pogodbe tako zelo mudi in zakaj več stomilijonskega posla z oklepniki ne prepušča prihodnji vladi. Po njegovim besedah gre pri podpisu pogodbe za boxerje za povsem normalne tekoče zadeve, ob čemer je znova spomnil, da sta nakup boxerjev potrdila tako vlada kot državni zbor. Posel je zdaj treba le še formalno zaključiti, pravi.

Prav tako, je dodal, oklepnikov ne kupujemo za nekaj let, temveč za daljše obdobje, od 20 do 30 let.

Glede cene, po kateri bo Slovenija za 45 bojnih vozil odštela 343,4 milijona evrov, pa je Tonin prepričan, da je to zelo dobra cena, zlasti v luči dejstva, da cene materialov rastejo.