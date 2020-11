Tonin in Gantar navdušena, Janša pa sporoča ...

Demokratski kandidatje glede na projekcije ameriških medijev v boju za predsedniški položaj premagal dosedanjega republikanskega predsednika, ki je bil v Beli hiši le en mandat. Novemu predsedniku Bidnu so čestitali že nekateri ministri Janševe vlade, med tem ko premier, ki sicer goji simpatije do Trumpa, pravi - tako kot Trump, da volitve še niso končane.Med prvimi so Bidnu čestitali v Novi Sloveniji (NSi). Evropska poslankaje zapisala, da je čas za obnovitev evropsko - ameriških odnosov.Obrambni ministerje Bidnu čestital in izrazil upanje, da bi se v kratkem srečala v Washingtonu. Dodal je, »veliko spoštovanja do vaših političnih dosežkov in verjamem, da boste trdno delali za obnovo transatlantskih povezav«.Iskreno je domnevnem zmagovalcu čestital tudi zdravstveni minister, ki meni, da je izvolitev Bidna dobra novica za obvladovanje epidemije in demokratičnih procesov.Bidnu je čestital tudi predsednik DZV imenu Slovenije je novoizvoljenemu demokratu čestital predsednik države. Zavzel se je za to, da bi Slovenija in ZDA ostali prijateljski državi in trdni zaveznici.Čestitke je Biden prejel tudi od opozicijskih LMŠ in SD.Kritičen do razglasitve rezultatov je predsednik vlade, ki meni, da so mediji prenagljeno razglasili zmagovalca.Janša je sicer že v sredo tvitnil, da je že jasno, da so Američani še za štiri leta izvolili predsednika Trumpa. »Več ko bo zavlačevanja in zanikanja dejstev s strani osrednjih medijev, večji bo triumf za predsednika,« je zapisal, republikancem pa čestital za dobre rezultate volitev po vseh ZDA. Janša že pred volitvami podprl Trumpa in se zapletel v besedne dvoboje s predstavnikom Bidnove kampanje.Trump kot kaže poraza ne bo zlahka priznal in je napovedal sodno bitko, ker meni, da mediji prikazujejo napačno sliko, kdo je pravi zmagovalec volitev. »Vsi vemo, zakaj se se Bidnu mudi, da bi razglasil zmago in zakaj se njegovi zavezniki mediji trudijo, da bi mu pri tem pomagali. Ne želijo, da bi se razkrila resnica. Dejstvo je, da volitve niso končane. Joa Bidna niso potrdili kot zmagovalca v nobeni od držav, kaj šele v kateri spornih držav, v katerih se mora ponovno šteti glasove. V Pensilvaniji naši niso smeli nadzirati štetja. Le zakoniti glasovi odločajo predsednika, ne medija,« so sporočili. Dodali so, da bodo v ponedeljek začeli vlagati tožbe in da si Američani zaslužijo poštene volitve. Te naj bi po njihovih besedah dosegli s tožbami. Trump poraza ne bo priznal vse dokler se ne bo preštel vsak zakonit volilni listič.Ameriški mediji, med njimi tudi republikanski Fox news, so popoldan sporočili, da je Biden osvojil potrebnih 270 elektorskih glasov. Štetje glasov med tem že poteka, a vse kaže, da bo Biden zmagal s prepričljivo prednostjo.