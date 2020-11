Kaj čaka Slovenijo, če zmaga Biden? Odgovarja Bogomil Ferfila

Kdo bo novi predsednik ZDA?



Zakaj ustavljanje štetja glasov po pošti?

Nemiri in priznanje poraza

Kaj bi prinesla sprememba na vrhu ZDA Sloveniji?

Janševa čestitka Trumpu

Volitve v ZDA so končane, a to nikakor ne pomeni, da bo odločitev o predsedniku znana hitro, pa četudi bi se volilni izid zdel jasen. Zdajšnji ameriški predsednik(če gledamo elektorske glasove) predsedniško bitko protiizgublja. Tega le še šest elektorskih glasov loči do zmage. To bi mu lahko uspelo z osvojitvijo šestih elektorskih glasov Nevade, kjer ima rahlo prednost. A obrati so možni in ne moremo reči, da ima Biden zmago že v žepu. Poleg tega je Trump že napovedal, da bo uporabil vsa razpoložljiva orodja. Zahteval bo ponovno preštevanje glasov, prek sodišča pa tudi ustavitev štetja glasovnic, ki prihajajo po pošti. Za nekaj komentarjev in pojasnil smo prosili profesorjas Katedre za analizo politik in javno upravo ter Centra za politološke raziskave pri Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.Bidna do zmage loči le še šest elektorskih glasov. Ferfila meni, da mu bo uspelo zbrati vsaj 270 elektorskih glasov. A pri tem opozarja na zmedo v volilnem sistemu čez lužo, kjer ima praktično vsaka država svoj volilni sistem. Le redke imajo proporcialnega, ponekod pa se razlikujejo celo med okrožji: »Ta totalna zmeda ponuja ogromno možnosti za sodne spore.«Na Trumpovo zahtevo po ponovne štetju Ferfila pravi, da je to čisto legalno: »Povsod, kjer so rezultati tesnejši od enega odstotka razlike, ima vsakdo (verjetno to stori tisti, ki je izgubil) pravico zahtevati ponovno štetje.« Če se to zgodi, bomo na uradne rezultate čakali še dolgo. Ferfila je spomnil na primerin, ko so zahtevali ponovno štetje samo za Florido, na uradne rezultate pa je bilo treba čakati več kot mesec. »To je legalno, kar pomeni, da se bodo začele pravne bitke.« Bo pravne možnosti, če izgubi, uporabil tudi Biden ali bo znal športno prenesti poraz? Ferfila pojasnjuje, da ima tudi Biden dovolj odvetnikov. Poleg tega je dobro založen z denarjem, med drugim je po besedah Ferfile ustanovil še poseben sklad, v katerem zbirajo donacije za pravne bitke.Odgovor, ki ga ponudi profesor, je, da je velika večina demokratov glasovala po pošti. Kjer so razlike tesne in ti glasovi po pošti še niso bilo prešteti, si zato Trump prizadeva ustaviti štetje. Če bi mu uspelo, bi morebiti lahko tudi zmagal. A Ferfila temu daje majhne možnosti, čeprav se je ustavljanje štetja že zgodilo. Precedens se je zgodil leta 2000, ko je vrhovno sodišče ukazalo ustavljanje štetja glasov, ki so prišli po pošti kasneje.Ferfila, ko govorimo o glasovanju po pošti, opozarja še na nekaj. V Severni Karolini so štetje podaljšali za devet dni, velja pa še ena posebnost: »Biser je ta, da lahko vrnejo glasovnice volivcem, ki jih lahko popravijo. To je recept za popolno zmedo.« Če bi prišlo do ponovnega štetja, govorimo pa o nekaj milijonih glasovnic, bi lahko na rezultate čakali mesece.Ob vsem volilnem dogajanju in nestrinjanju na političnem parketu poznavalec ameriškega sistema opozarja ne nevarnost, da se to preseli tudi na ulice. Ponekod po večjih mestih namreč že poročajo o nemirih, mi pa smo poročali, da je Trump še e pred znanim končnim rezultatom pozival k uporu, saj da jim volitve skušajo ukrasti.Priznanje poraza po volitvah je zelo pomembno, opozarja Ferfila. Družba je namreč v tem obdobju izredno razdvojena, rane pa se morajo zaceliti, družba pa se spet poenotiti. »Priznanje poraza ni predpisano, ampak ali si predstavljate, da Trump prizna, da je poražen? Zelo malo verjetno, je pa to pomembno, ker načeloma velja – to je norma –, da novi predsednik ne razglasi zmage, dokler stari predsednik ne razglasi poraza.«»Odpoklic ambasadorice,« kot iz topa izstreli Ferfila. Nekaj skladov je prišlo, kakšne velike investicije (tako imenovanih 'greenfield') od ZDA pa ne. Ameriška ambasada se ne vmešava v gospodarstvo, razen ko gre za nakupe, kot je, kar vedno propagirajo – koliko orožja, koliko tega in onega. Sicer pa meni, da kakšne blazne ljubezni med Slovenijo in Ameriko ni: »Tudi to se lahko zgodi, a šele ob daljši simbiozi.«Kako komentira hitro čestitkoaktualnemu predsedniku ZDA, za katerega se v zadnjih urah zdi, da bo moral vajeti države predati drugemu? »Podpore med strankami so vedno bile,« je mnenja Ferfila. Sicer pa meni, da je bilo dejanje našega predsednika vlade preuranjeno, in če bo Trump izgubil, to ne bo vrglo najboljše luči na njegovo odločitev. Tudi zato je mnenja, da je vedno treba počakati na uradno razglasitev rezultatov.Ne glede na vse za Slovenijo ne pričakuje sprememb: »Pri Američanih šteje predvsem, koliko pri njih kupiš. To je ta njihova ekonomska diplomacija, o kateri ne govorijo toliko kot mi, delajo pa za to. Druga stvar pa je število vojakov, ki jih pošlješ na ameriške misije. Ne bi pa zganjal 'galame' glede tega.«Se bo torej za Slovenijo kaj spremenilo, če zmaga Trump ali če zmaga Biden? »Ne, ne.« Ferfila pravi, da tudi tedaj, ko smo imeli levo vlado v Sloveniji in ko je bil na čelu ZDA, se ni nič spremenilo. »Velikih nihanj tukaj ni, ne v politiki ne v trgovini. To je stvar dolgoročnejših odnosov.«