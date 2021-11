Tonin: Imamo izdelan program za naslednjo vlado

NSi je na današnjem digitalnem programskem kongresu z veliko večino sprejela osnutek programa za obdobje 2022-2026, s katerim bo stranka nastopila na prihajajočih državnozborskih volitvah. V njem nizajo ukrepe, s katerimi bi po njihovi oceni okrepili slovensko gospodarstvo ter zagotovili dostopno javno zdravstvo in enakomeren razvoj Slovenije.

Osnutek volilnega programa, ki je akcijsko in delovno naravnan, niza nabor konkretnih ukrepov, ki jih želi stranka izpeljati še v zdajšnjem in nato v prihodnjem mandatu, je že pred kongresom napovedal predsednik NSi Matej Tonin.

V današnjem nagovoru udeležencev kongresa je poudaril, da je NSi programsko močna stranka. »Številni gledajo neverjetne rezultate naše ministrske ekipe in se sprašujejo, kako je to mogoče? Odgovor je jasen: ker imamo izdelan program, ki ga lahko začnemo izvajati takoj, ko vstopimo v vlado,« je prepričan.

Po besedah Tonina so tudi letos pripravili natančen in realen vladni program za naslednja štiri leta. »Po naslednjih volitvah bomo partnerjem v podpis ponudili koalicijsko pogodbo. Naša ključna zahteva bo ustvariti Slovenijo kot deželo priložnosti in gospodarskega uspeha,« je napovedal.

V govoru je izpostavil nekaj ključnih ciljev programa z naslovom Verjamemo v sodelovanje: Delo se mora splačati, javno zdravstvo mora biti vsem dostopno, prihodnost bo zelena ter Slovenija mora biti prijazna mladim in družinam.

Programski dokument ukrepe deli na pet vsebinskih sklopov: zeleno socialno-tržno gospodarstvo, dostopno javno zdravstvo, država v službi človeka, vsestranski razvoj posameznika in povezana enakomerno razvita Slovenija.

Javno zdravstvo na papirju ni dovolj

Med drugim predlagajo postopen dvig splošne dohodninske olajšave na 7500 evrov, saj želijo razbremeniti izginjajoči srednji sloj, je v predstavitvi povedal koordinator priprave programa Vid Meglič. Predlagajo tudi t. i. socialni copatek za najbolj ranljive. S tem bi uvedli minimalni znesek dohodka od dela, od katerega prejemniki dohodka ne bi plačevali prispevkov za socialno varnost.

Posebno pozornost namenjajo tudi visokokvalificiranemu kadru, zato se zavzemajo za razvojno kapico pri 4600 evrih in petletno dohodninsko olajšavo za zaposlitev visokokvalificiranih oseb, ki se priselijo v Slovenijo.

»Javno zdravstvo na papirju ni dovolj,« je poudaril Meglič. Ukinili bi koncesije in uvedli samostojne nosilce zdravstvene dejavnosti. S tem bi se, kot je pojasnil Meglič, vsak z zdravniško licenco lahko odločil, kje bo opravljal zdravniško prakso. V NSi so prepričani, da konkurenca pomeni boljše zdravstvene storitve, ki pa jih posameznik ne plačuje iz svojega žepa.

Napovedujejo tudi ustanovitev agencije za preverjanje kakovosti in standardov v zdravstvu, možno mora biti tudi nagrajevanje po rezultatih dela. Javni zdravstveni zavodi bi po predlogu NSi delovali neprofitno, a po načelih gospodarskih družb.

Vsak, ki živi v revščini, je preveč

V NSi se zavzemajo za odločen, odgovoren zeleni prehod, ki ne bi ogrožal energetske suverenosti Slovenije in ohranja dostopne cene električne energije. Prepričani so, da lahko Slovenija s postavitvijo drugega bloka jedrske elektrarne Krško postane neto izvoznica električne energije.

Kot je poudaril Meglič, je vsak, ki živi v revščini, preveč. Delo daje človeku dostojanstvo, nihče, ki dela, pa ne sme biti reven.

Po predlogu NSi bi lahko vsak upokojenec in iskalec zaposlitve zaslužil 350 evrov neto, ki bi se izvzeli iz dohodnine. V NSi se zavzemajo tudi za večji nadzor nad izplačevanjem socialnih transferjev.

Na področju pravosodja NSi med drugim napovedujejo v celoti elektronsko poslovanje sodišč. »Sodni spisi se tako ne bodo mogli izgubiti, procesnih rokov ne bo mogoče spregledati. Odmevni primeri ne bodo zastarali,« je cilje programa NSi predstavil Meglič.

Programski osnutek se dotika tudi spremembe na področju javne uprave, ukrepov na podeželju, posodobitve varnostnih sistemov, pa tudi izobraževanja in zunanje politike.

Delegati kongresa so danes potrdili osnutek programa, o vsebinah programa v prihodnje sledi še široka javna razprava, napovedujejo v stranki.

Današnjega digitalnega kongresa NSi se udeležuje 328 delegatov. V uvodnem delu kongresa so zbrane nagovorili predsednik NSi Matej Tonin, pa tudi ministri NSi Janez Cigler Kralj, Matej Vrtovec in Boris Mark Andrijanič ter vodja poslancev NSi Jožef Horvat in evropska poslanka Ljudmila Novak. Kongres NSi sta pozdravila tudi vodja Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weber in nekdanji predsednik Evropskega sveta Donald Tusk.