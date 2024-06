Tomosu vdahnili novo življenje

V ŠKD Sela pri Kamniku deluje skupina ljubiteljev Tomosovih motorjev, ki vsako leto organizira vožnjo z mopedi. Lani so načrtovali prevoziti pot od Kamnika, prek Sorice v vas Rut in od tam prek Idrije v Zadlog, nato bi se poklonili še Napoleonovemu drevoredu v Logatcu in od tam krenili proti domu, v Tuhinjsko dolino. A ker so poplave po Sloveniji povzročile ogromno škode, so predvideno pot opustili in sredstva raje namenili tistim, ki so jih potrebovali.

Del zbranega denarja so tako odstopili nekomu v Ljubnem, del pa so namenili človeku iz svojih logov, iz Kamniške Bistrice. Na poti v Savinjsko dolino so pri poplavljenem domu iz Raduhe v Lučah srečali znanca Mirka Podpečana, ki je prav tako izgubil vse premoženje, njegov Tomosov moped pa je bil v kleti prekrit z muljem. Ponudili so mu pomoč pri obnovi, pri tem pa potiho sklenili, da bodo zadevo vzeli v svoje roke in Mirka presenetili. Tomosu so na pobudo Nejca Štrajharja zamenjali vse ključne dele in ga prebarvali ter ga kot novega vrnili lastniku.

Mirko in žena sta se znova zapeljala s tomosom.

Na začetku meseca so Mirka povabili k skulpturi mamuta v Kamniku, točneje k lipi spominov, in ga do solz ganili z nepozabnim darilom, obnovljenim mopedom. Zahval ni manjkalo, sledili pa so seveda obvezna panoramska vožnja, malica, druženje ter podoživljanje spominov na obnovo skoraj že odpisanega tomosa.