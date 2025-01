Toliko ljudi letos pri nas praznuje Abrahama

Za tistega, ki dopolni 50 let, pravimo, da se je srečal z Abrahamom. Ta jubilej se že od nekdaj dokaj slovesno praznuje, po covidni pandemiji in povezanimi ukrepi pa so praznovanja še vse bolj svečana. S podaljšanjem življenjske dobe, so sedanji jubilanti večinoma čili in zdravi, njihov izgled pa je v primerjavi s preteklostjo še zelo mladosten.

V letošnjem letu 2025 bodo praznovali Abrahama tisti, ki so bili rojeni leta 1975. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije živi tačas na območju Slovenije 30.492 tovrstnih jubilantov. Zaznali smo, da na območju vse Slovenije ni moškega z imenom Abraham, oz. če že ima kdo to ime, je to manj kot pet. Je pa v vsej Sloveniji 142 ljudi s priimkom Abraham. Ta priimek je na 3.156 mestu med vsemi priimki v Sloveniji.

Dočakal naj bi 175 let

Sicer pa ne gre prezreti, da Abraham spada med pomembnejše osebe iz stare zaveze Svetega pisma. Njegovo življenje je bilo dolgo, saj naj bi dočakal kar 175 let. Na začetku se je imenoval Abram, Bog pa ga je poslal v obljubljeno deželo, ga poimenoval Abraham in z njim sklenil zavezo, da bo iz njega izhajal mogočen rod. Abraham se je ob tej zavezi začudil, saj je bil že v letih in poročen s Saro, s katero nista imela otrok. A po Gospodovi obljubi se jima je, ko je imel Abraham 100 let in Sara 90, rodil sin Izak, iz katerega je nato izšel narod Izraelcev. Abraham je imel pred tem že sina Izmaela z deklo, po Sarini smrti pa je z drugo ženo imel še 6 sinov.

Abraham FOTO: Bibleartlibrary Getty Images

Ena od najbolj srca dotikajočih zgodb iz Abrahamovega življenja je pripoved, kako je Gospod zahteval od Abrahama, da žrtvuje svojega sina Izaka. Abraham je bil to pripravljen storiti in šele, ko je sina že položil na daritveni oltar, ga je prekinil Gospodov angel. Ko je Jezus učil v templju in so mu Judje namigovali, da še nima petdeset let in zato še ni mogel videti Abrahama.