To so zadnji podatki o okuženih v Sloveniji: sošolci in učitelji v karanteno

Panika v Osnovni šoli Škofljica

V nedeljo so v 300 testiranjih odkrili štiri nove okužbe z novim koronavirusom. V bolnišnici je bilo osem oseb s covidom 19, med njimi nobeden na intenzivni negi, prav tako nobeden s to boleznijo ni umrl, je vlada sporočila na twitterju.V Sloveniji so doslej potrdili skupaj 1585 primerov okužb z novim koronavirusom, zaradi tega pa je umrlo skupaj 111 ljudi.Med drugim so okužbo s koronavirusom v minulih dneh potrdili pri dveh učencih različnih oddelkov v Osnovni šoli Škofljica. Kot je razvidno iz objave na spletni strani šole, je bilo vodstvo šole o tem obveščeno v četrtek in je takoj obvestilo vse starše.Ravnateljk je danes za STA pojasnil, da učenca prihajata iz iste družine, za njune sošolce pa so odredili karanteno, prav tako za nekaj učiteljev, ki so bili dlje časa z njimi v oddelku.