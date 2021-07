To so zadnji podatki o okuženih: delež pozitivnih testov ponovno poskočil

V petek so opravili 1865 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom, pozitivnih jih je bilo 93. To so objavili na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Trenutno je v državi 831 aktivnih primerov okužb, sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 63. Število okužb na 100.000 prebivalcev v zadnjih dveh tednih je 39. Ob tem so v petek opravili tudi 43.715 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR-testi.Število aktivnih primerov se je v primerjavi z dnevom prej povečalo za 13, sedemdnevno povprečje za štiri, 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev pa za ena.