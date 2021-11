To so rezultati poostrenega inšpekcijskega nadzora glede preverjanja pogoja PCT

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in minister za javno upravo Boštjan Koritnik sta se v sredo v razgovoru s pristojnimi inšpekcijskimi službami seznanila z rezultati strožjega nadzora izpolnjevanja pogoja PCT. Inšpekcijski nadzori so pokazali, da posamezniki dokazil o izpolnjevanju pogoja PCT ne želijo izkazovati.

Nekateri posamezniki pa izražajo svoje nezadovoljstvo nad tistimi, ki izvajajo nadzor, so inšpekcijske službe pojasnile ministroma. Inšpektorji pristojnih inšpektoratov so sicer skupaj izvedli več nadzorov in v povezavi s kršitvami izrekli več prekrškovnih ukrepov.

Inšpektorji morajo dosledno nadaljevati s strožjim nadzorom izpolnjevanja pogojev preboleli, cepljeni, testirani (PCT), saj bodo s tem pripomogli k izboljšanju sicer nezavidljive zdravstvene situacije, pojasnjuje ministrstvo za gospodarstvo.

Ljudi opominjata, naj bodo previdni

»S poostrenim nadzorom želimo ljudi opomniti, naj se vedejo previdno in preventivno,« opominjajo na gospodarskem ministrstvu in dodajajo, da so sredstva, s katerimi se lahko zaščitimo, vedno na voljo. Odgovornost, da skrbimo za svoje zdravje in za zdravje bližnjih, pa je po njihovo na nas samih. »Trdno verjameva, da lahko le s skupnimi napori preprečimo morebitna zapiranja. Slovenska družba si namreč ne more privoščiti vnovičnega strogega omejevanja ali zaustavljanja gospodarskih dejavnosti,« sporočata Počivalšek in Koritnik.

Ministra pa še sporočata, da se zavedata, da z inšpekcijskim nadzorom ni mogoče zajeti vseh situacij, kjer bi lahko prišlo do prenosa okužb, zato ponovno apelirata na vse državljane, naj ravnajo odgovorno ter dosledno upoštevajo pogoje PCT in se poslužujejo drugih samozaščitnih ravnanj.