To so politiki, ki so pili, preden so sedli za volan

V Sloveniji, kjer je eden od najpogostejših vzrokov prometnih nesreč alkohol, niso redki incidenti, ko za volan kljub preveliki količini alkohola v krvi sedejo politiki ali drugi funkcionarji. Številni so zato tudi ostali brez položaja. Sledi kronologija nekaterih takšnih primerov v zadnjih letih.

Marec 2003 - Takratnega poslanca Zmaga Jelinčiča so policisti ustavili ob sumu, da vozi pod vplivom alkohola. Opravil je alkotest, nato pa ni hotel podpisati izsledkov. Ker je zavrnil tudi predlog, da bi ga odpeljali na odvzem krvi, so mu odvzeli vozniško dovoljenje.

Oktober 2008 - Takratna slovenska veleposlanica v Bosni in Hercegovini Nataša Vodušek je med službovanjem v Sarajevu pijana sedla za volan, prevozila rdečo luč in se zaletela. V drugem udeleženem avtomobilu je bil pri tem hudo poškodovan en človek, Voduškova pa je pobegnila. Sodišče ji je zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti naložilo leto dni zapora. Kazen je začela prestajati julija 2013, po dobrih devetih mesecih pa so jo predčasno izpustili.

December 2010 - Pod vplivom alkohola je za volan sedel takratni minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Henrik Gjerkeš. Na ljubljanski obvoznici so ga policisti ustavili po novoletni zabavi. Test alkoholiziranosti je pokazal 0,64 mg alkohola na liter izdihanega zraka, zato so ministra pridržali do streznitve, dan po dogodku pa je odstopil.

19. april 2013 - Zaradi vožnje s službenim vozilom v vinjenem stanju so odvzeli pooblastila vodji Nacionalnega preiskovalnega urada Brunu Blažini. Pod vplivom alkohola je na avtocesti med Ljubljano in Vrhniko trčil v Darsovo vozilo.

7. januar 2014 - Takratni prvi mož Luke Koper Gašpar Gašpar Mišič je pijan sedel za volan in peljal mimo policistov v Luciji, čeprav so ga poskušali ustaviti. Ko jim je to vendarle uspelo, je napihal 0,59 mg alkohola na liter izdihanega zraka (okoli 1,25 promila), zato so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Ker je kršil javni red in mir ter cestnoprometne predpise, so mu izdali tudi plačilni nalog.

Maj 2014 - Poslanec Peter Vilfan je na prehodu za pešce v Ljubljani zbil in huje poškodoval 84-letnega pešca. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,32 mg alkohola na liter izdihanega zraka, kasnejša analiza krvi pa je pokazala, da je bila vsebnost alkohola v mejah dovoljenega. Vilfan je zaradi dogodka odstopil s poslanskega položaja.

November 2015 - Policisti so ustavili ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, ki se je vračal s koncerta svoje rock skupine v Škofji Loki. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat v mejah dovoljene koncentracije. Kasneje se je izkazalo, da so policisti Koprivnikarja ustavili načrtno, potem ko je bil v času policijske stavke kritičen do njih. Pet policistov je zato dobilo odpoved.

Februar 2016 - Kranjski župan Boštjan Trilar je v Kranju z avtomobilom trčil v kombinirano vozilo. Oba voznika sta bila v nesreči lažje poškodovana, Trilar pa je odklonil preizkus alkoholiziranosti, zato so ga pridržali. Rezultati strokovnega pregleda so potrdili prisotnost alkohola nad dovoljeno mejo. Kljub dogodku Trilar ni odstopil z županskega položaja. Sodišče ga je kaznovalo z 18-mesečno prepovedjo vožnje in 5600 evri denarne kazni.

Januar 2018 - Policisti so pijanega za volanom ustavili postojnskega župana Igorja Marentiča. Med vožnjo je imel v krvi 1,73 promila alkohola, zato so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Po skoraj mesecu dni molka je dogodek priznal in ga obžaloval, odstopa pa ni ponudil. Po odločitvi sodnice so mu vrnili vozniško dovoljenje.

Junij 2018 - Rektor novogoriške univerze Danilo Zavrtanik je med vožnjo pod vplivom alkohola povzročil prometno nesrečo. Zapeljal je na nasprotni pas in trčil v tovornjak, nato ga je odbilo v obcestni jarek, pri čemer se je lažje poškodoval. Izvedenka je ugotovila, da je imel v času nesreče v organizmu 1,51 promila alkohola.

Februar 2019 - Vodja mariborskih kriminalistov Robert Munda je vozil pod vplivom alkohola, zato so ga policisti oglobili, kasneje pa je ostal tudi brez položaja.

Avgust 2019 - Koprski podžupan Patrik Peroša je pod vplivom alkohola po primorski avtocesti več kot 20 kilometrov vozil v nasprotno smer. Namerili so mu 1,91 promila alkohola v izdihanem zraku. Po dogodku je odstopil s položaja.

November 2019 - Direktorju koprskega stanovanjskega sklada Goranu Maleniću so policisti odvzeli vozniško dovoljenje, potem ko je alkotest pokazal, da je vozil z 1,2 promila alkohola v organizmu. Pozneje so ga občinski svetniki razrešili s funkcije.

November 2019 - Župan občine Miren-Kostanjevica Mauricij Humar je pod vplivom alkohola pri vzvratni vožnji z avtomobilom zadel drugo vozilo. Policisti so ga oglobili in mu za en dan vzeli vozniško dovoljenje.

April 2020 - Državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Franc Breznik je v službenem avtomobilu vozil prehitro in pod vplivom alkohola. Policija ga je kaznovala s 600 evri in 16 kazenskimi točkami. Skoraj dva tedna po dogodku je ponudil odstop ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu, ki ga je sprejel.

April 2023 - Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so koprskemu podžupanu Janezu Starmanu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Županu Alešu Bržanu je ponudil odstop, a ga ta ni sprejel.

Oktober 2023 - Policisti so med vožnjo ustavili generalnega državnega tožilca Draga Šketo. Ker so mu namerili 0,37 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka (dovoljena meja je 0,24 miligrama na liter), je odstopil s položaja.