To Slovenija zmore! Še zadnjih 130000 evrov za malo borko Karolino (FOTO)

Deklica Karolina, ki se bojuje s smrtonosno redko boleznijo, bo kmalu doživela svoj peti Božič, ob tem pa si njena starša želita le to, da bi lahko živela. Zato želijo tudi v Društvu Viljem Julijan z dobrodelno akcijo »Božično darilo za Karolino« zbrati čim več donacij, ki jih deklica potrebuje za razvoj zdravila. Pri tem morajo zbrati še zadnjih 130000 evrov.

Karolina se je rodila s kruto redko genetsko boleznijo Cockayne sindrom – tip B.

Karolina se s svojo družino te dni pripravlja na praznično čarobnost Božiča. Pri tem uživa v času, preživetim s svojima mlajšima sestricama Tinkaro in Lucijo ter kužkom Arijem. Mali borki so pred dvema letoma ravno teden dni pred Božičem diagnosticirali kruto in neusmiljeno bolezen.

Mala borka Karolina z družino, FOTO: Društvo Viljem Julijan

Še zadnjih 130000 evrov

V Društvu Viljem Julijan, ki vodi projekt razvoja genskega zdravila in zbiralno akcijo, so za Karolino s pomočjo celotne Slovenije zbrali že neverjetnih 1.870.000 evrov od potrebnih 2 milijonov evrov. To pomeni, da je potrebno za Karolino zbrati še zadnjih 130.000 evrov, da se lahko razvoj zdravila nadaljuje brez prekinitev.

»Razvoj in raziskave genskega zdravila intenzivno potekajo, naši znanstveni skupini dajeta vse od sebe in nedavno sta z veliko truda uspeli dokončno narediti tudi vse potrebne laboratorijske modele bolezni, tako da bo sedaj sledilo ključno obdobje temeljitega preizkušanja učinkovitosti in varnosti zdravila,« je pojasnil dr. Nejc Jelen, predsednik Društva Viljem Julijan.

Božično donacijo za Karolino lahko namenite z SMS donacijo s ključno besedo KAROLINA5 ali KAROLINA10 ter z nakazilom na TRR Društva Viljem Julijan SI56 0400 0027 7357 570, namen »Za Karolino«, sklic SI00 111888.

Mala borka Karolina FOTO: Društvo Viljem Julijan

Dodal je še, da »skupaj s Karolininimi starši in znanstveniki srčno upamo in verjamemo, da bo zdravilo delovalo, zato se že pripravljamo na produkcijo zdravila za klinično študijo. Vsaka podarjena donacija za našo malo borko Karolino zato zanjo pomeni največje božično darilo – upanje, ki se bo lahko s skupnimi močmi spremenilo v resničnost.«