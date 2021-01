To se je zgodilo z osebo, ki je na meji pokazala lažni test

Na meji odkrili večje število ponarejenih listin

FOTO: posnetek zaslona

Na nedeljski izredni novinarki konferenci je predsednik vladedržavljane obvestil, da smo v Sloveniji prvič zaznali agresivni angleški sev novega koronavirusa. Okužba z njim je bila potrjena pri državljanu Kosova z začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki je mejo prestopil z negativnim testom, čeprav se je pozneje odkrilo, da je imel dva testa, eden je bil negativen, drugi pozitiven, z datumom 16. januar. Da je v Sloveniji oseba, ki je bila pri njih testirana in pozitivna na angleški sev koronavirusa, pa so Slovenijo najprej obvestile belgijske oblasti, je povedal Janša.V zgodbi z državljanom Kosova je bilo še veliko neznank, zato policija primer še preverja. Policija je izdala opozorilo vsem, ki razmišljajo, da bi lahko z lažnim PCR-testom prečkali mejo, saj gre v tem primeru za kaznivo dejanje.Slovenski policisti so ta mesec na mejnih prehodih odkrili večje število ponarejenih potrdil o izvedbi testov na prisotnost sars-cov-2 po metodi PCR iz Bosne in Hercegovine ter Srbije. Večinoma so ponarejena potrdila imeli državljani BiH, prav tako je bilo s ponarejenimi testi odkritih nekaj državljanov Slovenije, ki so se iz tujine vračali domov.Ob ugotovitvi, da gre za ponarejeno listino, policisti listino zasežejo. Osebo, ki je listino želela uporabiti kot pravo, pa kazensko ovadijo po 251. členu kazenskega zakonika. Za kaznivo dejanje ponarejanja listin je zagrožena kazen zapora do treh let.Če pa se v postopku ugotovi, da je oseba, ki je predložila ponarejeno potrdilo o negativnem testu PCR, dejansko pozitivna in se je s tem želela izogniti karanteni ter povzročila obolelost drugih oseb, se obravnava tudi zaradi suma storitve kaznivega dejanja prenašanja nalezljivih bolezni po 177. členu kazenskega zakonika, za kar je zagrožena denarna ali zaporna kazen.