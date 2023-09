To poslanec SDS predlaga vladi Roberta Goloba. Ga bodo poslušali?

Poslanec SDS Žan Mahnič ugotavlja, da se cene 95-oktanskega bencina in dizla od 9. maja letos neprestano povišuje:

»Glede na navedeno jasno izhaja, da se vladna regulacija oziroma podaljšanje regulacije v praksi ni izkazala kot učinkovita. Pod Vlado Roberta Goloba življenje v Sloveniji postaja iz dneva v dan dražje, vlada pa ne naredi ničesar, da bi takšne trende prekinila in pomagala državljankam in državljanom, ki iz dneva v dan težje živijo.«

Zato predlaga, da za naslednjih šest mesecev regulira tržne cene 95-oktanskega bencina in osnovnega dizelskega goriva zunaj avtocest in hitrih cest, in sicer z določitvijo najvišje dovoljene cene za 95-oktanski bencin v višini največ 1,45 evra za liter (dejanska cena, kjer jo regulira država, znaša 1,588 evra) in za osnovno dizelsko gorivo v višini največ 1,5 evra za liter (dejanska cena, kjer jo regulira država, znaša 1,664 evra).

Žan Mahnič, poslanec SDS. FOTO: Leon Vidic, Delo

Za primerjavo objavljamo, koliko stane liter bencina 95 v soseščini (povzeto po AMZS, gre za povprečne cene):

Avstrija: 1,764 evra za liter (17,6 centov dražji kot pri nas),

Hrvaška: 1,620 evra za liter (3,2 centa dražji kot pri nas),

Italija: 1,998 evra za liter (41 centov dražji kot pri nas) in

Madžarska: 1,66 evra evra (7,2 centa dražji kot pri nas),

Koliko stane liter dizla v soseščini (povzeto po AMZS, gre za povprečne cene):

Avstrija: 1,834 evra za liter (17 centov dražji kot pri nas),

Hrvaška: 1,620 evra za liter (4,4 centa cenejši kot pri nas),

Italija: 1,938 evra za liter (27,4 centa dražji kot pri nas) in

Madžarska: 1,65 evra za liter (1,4 centa ceneje kot pri nas).

Poslanca smo prosili za pojasnilo, kako je določil predlagane cene goriv in zakaj ni predlagal še nižjih (zakaj ne denimo evro za liter), vendar odgovorov do objave članka nismo prejeli.

