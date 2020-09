To pa je sprememba: preživnine ne več le do 18 leta

Poslanci so danes izenačili položaj otrok, ki dobivajo preživnino od enega od staršev, in tistih, ki prejemajo nadomestilo iz preživninskega sklada. Slednji bodo do nadomestila preživnine po novem upravičeni do 26. leta, in ne več le do 18. Novelo zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu je podprlo 76 poslancev, proti je glasoval eden. Večina poslanskih skupin napovedala podporo predlogu Kot je v imenu predlagatelja spomnila poslanka SDS Anja Bah Žibert, lahko otroci, ki dobivajo preživnino od enega od staršev, to prejemajo do zaključka izobraževanja, največ do 26. leta. Otroci, ki prejemajo nadomestilo iz preživninskega sklada, pa so po do sedaj veljavni zakonodajo do tega upravičeni le do polnoletnosti. Z novelo zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu so v SDS želeli izenačiti položaj teh dveh skupin otrok.



V predstavitvi stališč je večina poslanskih skupin napovedala podporo predlogu. Po oceni Levice bo taka ureditev razbremenila mnoge enostarševske družine, kjer starš skrbi za šolajočega otroka, od drugega starša pa ne prejema preživnine, je dejal poslanec Primož Siter. V poslanski skupini SAB menijo, da je ta na videz sicer majhna sprememba eden izmed velikih korakov k cilju pravične obravnave najranljivejših skupin, je dejal poslanec SAB Andrej Rajh.



Poslanka SDS Eva Irgl je izpostavila, da bi sklad omogočil dokončanje izobraževanja otroka, ki že tako večkrat živi v šibkejšem socialnem okolju. Pravico do izobrazbe je izpostavil tudi poslanec DeSUS Jurij Lep. Kot je dejal, starost ne sme biti izločevalni moment pri upravičenosti do državnega nadomestila. Do predlagane ureditve kritični v NSi »Po našem mnenju je za socialno varnost najprej odgovoren vsak polnoletni posameznik sam, nato njegova družina, nato njegovo delovno in bivalno okolje in nazadnje država z učinkovito zakonodajo in primernimi finančnimi viri,« je dejala poslanka NSi Tadeja Šuštar.



Z predlogom nove ureditve pa se ni strinjala vlada.