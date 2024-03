Prodaja stanovanje v Ljubljani, njegov ogled pa zaračuna (FOTO)

Na spletnem portalu nepremicnine.net se je pojavil zanimiv oglas za 3-sobno stanovanje v ljubljanskih Prulah. Pri njem najbolj bode v oči dejstvo, da želi prodajalec oziroma prodajalka za ogled tega stanovanja zaračunati. Kot je zapisano, je strošek ogleda 40 evrov, se pa ta povrne ob nakupu stanovanja.

Prodajalec želi za to stanovanje 350.000 evrov. Kot pravi, se z balkona stanovanja ponuja čudovit razgled na reko Ljubljanico in Špico. V oglasu izvemo še, da je bilo stanovanje leta 2018 prenovljeno in opremljeno, da je veliko 70 kvadratnih metrov, da je klimatizirano in da je ogrevanje na elektriko.

Oglas je sicer lepo urejen in opremljen s številnimi slikami, tako da potencialni kupec hitro oceni, ali se vidi v njem ali ne.

