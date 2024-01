Bi dali 300 tisoč evrov za garsonjero?

V centru Ljubljane je za kvadratni meter rabljenega stanovanja v povprečju treba odšteti med 3.500 in 5.000 evri. Cena variira od velikosti stanovanja, pri čemer je treba vedeti, da je cena kvadratnega metra stanovanja višja, če je stanovanje večje, nam je pred kratkim pojasnila nepremičninska posrednica. Cene novogradenj so bistveno višje in lahko dosegajo tudi 10.000 evrov na kvadratni meter.

Če vsak dan pregledujete nepremičninske portale, pa ste gotovo opazili, da lastniki pri prodaji pogosto postavijo zelo visoko ceno, a ta se lahko precej razlikuje od končne prodajne cene. V RE/MAXU so nam pred kratkim pojasnili, da »oglaševana cena namreč v večini primerov zelo odstopa od cene, po kateri se je nepremičnina na koncu prodala. Ali pa se sploh ni prodala in je bila visoka cena v oglasu samo poskus oz. testiranje trga, kar se je v zadnjih dveh letih pogosto dogajalo.«

Ne glede na to pa so nas ob pregledovanju trenutne ponudbe manjših stanovanj oziroma garsonjer cene vseeno dodobra presenetile. Največ poskušajo prodajalci iztržiti za garsonjero na pobočju Golovca. V oglasu je zapisano, da gre za 85,02 kvadratnega metra veliko stanovanje v novogradnji Devana Park II., od tega ima stanovanje 41,90 kvadratnega metra bivalnih površin in atrij, ki je velik 39,82 kvadratnega metra. Prodajajo ga za 300.371,57 evra.

Vrtoglavo ceno so zastavili tudi garsonjeri v centru Ljubljane, ki je v stavbi, ki je bila zgrajena leta 1983. Stanovanje v tretjem nadstropju je bilo prenovljeno leta 2021 in obsega 28,4 kvadratnega metra, prodajajo pa ga za 299.000 evrov. Če vse skupaj preračunamo, ugotovimo, da kvadratni meter stanovanja stane 10.529 evrov.

Na Dolenjski cesti v modernem butičnem vila bloku London prodajajo 48,52 kvadratnega metra veliko garsonjero za 273.599,99 evra. V oglasu so zapisali, da gre za premium moderno nizkoenergijsko in energetsko stanovanje z lastno toplotno črpalko v vsakem stanovanju.

Za 255.000 evrov skušajo prodati 53,5 kvadratnega metra veliko stanovanje, ki je predelano v dve garsonjeri. V oglasu piše, da imata skupno kopalnico, a da je možna izdelava še ene kopalnice v garsonjeri, kar pomeni, da bi imela vsaka enota svojo kopalnico. Ena enota je velika 25,1 kvadratnega metra, druga pa 28,4 kvadratnega metra. Stanovanji sta na območju Viča v stavbi, ki je bila zgrajena leta 1963.

