To pa bo zanimivo: Možina proti Makarovičevi ter Veselinović proti Urbaniji

Na Okrajnem sodišču v Ljubljani bosta prihodnji teden naroka v odškodninskih tožbah nekdanjega direktorja STA Bojana Veselinovića proti nekdanjemu direktorju Ukoma Urošu Urbaniji in odškodninska tožba novinarja RTV Slovenija Jožeta Možine proti kulturnici Svetlani Makarovič.

Zahteva 10.000 evrov

Veselinović od Urbanije zahteva 10.000 evrov. Očita mu, da naj bi mu s tviti in drugimi objavami v javnosti grobo posegel v osebnostne pravice.

Bojan Veselinovič FOTO: Igor Modic

Očitki se po pisanju tednika Demokracija nanašajo na več tvitov, ki jih je Urbanija objavil od februarja do maja 2021. V njih je Urbanija, ki je bil nekoč tudi sam zaposlen na STA, Veselinoviću med drugim očital mobing pokojnega odgovornega urednika STA Boruta Meška, pritiske na uredniško politiko STA in kreativno računovodstvo pri ločevanju tržne dejavnosti STA od javne.

Uroš Urbanija FOTO: Črt Piksi Delo

Obrekovanje v pesmi Utrip laži?

Možina pa Makarovičevo odškodninsko toži zaradi domnevnega obrekovanja v pesmi Utrip laži. Očita ji prekoračitev pravice do časti in dobrega imena ter zahteva opravičilo, objavo sodbe in plačilo 2000 evrov odškodnine.

Makarovičeva je v sporni pesmi Možino zaradi njegovega prikaza dogajanja v Dražgošah med drugo svetovno vojno v oddaji TV Slovenija Utrip med drugim primerjala z lažnivcem, hlapcem vlade in izdajalcem.

Jože Možina. FOTO: Tomi Lombar/delo Lombar Tomi

Sprva je Makarovičevo tožila tudi RTV Slovenija, a je pod novim vodstvom odstopila od tožbe. V tožbi tako ostaja le še Možina.