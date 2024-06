Jože Možina vztraja pri tožbi Svetlane Makarovič. Obravnava bo jeseni

Potem ko je RTV Slovenija odstopila od tožbe proti umetnici Svetlani Makarovič zaradi satirične pesmi Utrip laži, sedaj v tožbi proti Makarovič ostaja še novinar RTV Slovenija Jože Možina. Slednji meni, da ni sprememb glede tožbe in argumentov. Makarovič ga je v odzivu povabila na svoj prihodnji koncert Nosil bom rdečo zvezdo.

Sodni postopek s tožnikom Možino in Makarovič kot toženo stranko se bo zaradi domnevnega obrekovanja v njeni satirični pesmi Utrip laži tako jeseni nadaljeval. V tožbi je Makarovič očitana prekoračitev pravice do časti in dobrega imena, zahteva se tudi opravičilo, objava sodbe in plačilo 2000 evrov odškodnine.

Utrip laži Kdo poklicni je lažnivec, kdo potvarja zgodovino, kdo ponižni hlapec vlade? O, poznamo ga, Možino! To zmenè, nikoli sito, našla svinja je korito, žre, se baše in kozla, itak drugega ne zna. Izkozlal je Pričevalce, stopil je med izdajalce. Koncentracija sovraštva, kombinacija laži in poceni nastopaštva. Obrekljivec brez časti! Pljuval bi po partizanstvu, v rit je zlezel domobranstvu. Rdeče zvezde se boji - Partizanstvo je vrednota, domobranstvo pa sramota! Dražgoše okrvavljene kraj so častnega spomina: Smrt fašizmu, smrt janšizmu! - Jezik za zobe, Možina! *Svetlana Makarovič

Makarovič se je na zatožni klopi znašla zaradi satirične pesmi Utrip laži, v kateri je Možino zaradi njegovega prikaza dogajanja v Dražgošah med drugo svetovno vojno v tedenski oddaji TV Slovenija Utrip, med drugim primerjala z lažnivcem, hlapcem vlade in izdajalcem.

Obravnava preložena na jesen

Možina sicer osebno meni, da je odstop RTV Slovenija kot prvo tožeče stranke od tožbe proti Makarovič posledica političnega pritiska na vodstvo RTV. Kot je še zapisal v odgovoru za STA, je za umik tožbe s strani RTV Slovenija izvedel od odvetnice, uprava pa ga o tem predhodno ni obvestila.

Kot je v pisnem odzivu za STA še zapisala pesnica in pisateljica, Prešernova nagrajenka Makarovič, se veseli, da bo »na koncu ta gospod Možina ostal sam s svojimi duševnimi bolečinami«.

Makarovič bi se morala že zagovarjati konec maja na okrožnem sodišču v Ljubljani, a je sodišče obravnavo zaradi nejasnosti pri dokazih preložilo na jesen. Prvi narok za glavno obravnavo je predviden 12. septembra.

Pesnica je že v preteklosti zavrnila možnost opravičila. V izjavi za medije konec maja je povedala, da ne bo pristala na poravnavo ali opravičilo, nasprotno, tožba da jo je razveselila.