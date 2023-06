Kdor čaka, dočaka, a Urbanija je čakal na to kar 15 let

Te dni je na oder za priče na celjskem okrožnem sodišču v postopku zoper nekdanjega predsednika vlade in prvaka SDS Janeza Janšo, ki ga v zasebni tožbi zaradi žaljive obdolžitve preganja nekdanji direktor Slovenske tiskovne agencije (STA) Bojan Veselinovič, stopil v. d. direktorja Televizije Slovenija Uroš Urbanija. Postopek bi se lahko končal, a je sodišče nato določilo še en narok.

Očitki v zasebni tožbi se nanašajo na Janšev tvit maja 2021, v katerem je takratni predsednik vlade zapisal: »Neverjetno za EU v 21. stoletju, da sodelavec pri umoru novinarja še vedno vodi STA in zato mesečno pokasira 8500 evrov. Več kot predsednik republike.« Njegov zapis se je nanašal na dogajanje leta 2009, ko je Veselinovič tedanjemu odgovornemu uredniku STA Borutu Mešku vročil izredno odpoved zaposlitve, ta pa je pozneje umrl zaradi bolezni. Nekdanji direktor STA je sicer zatrdil, da o hudi bolezni v času njegovega delovnega razmerja in ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni vedel ničesar.

»Petnajst let sem čakal, da se primer Meško zopet odpre,« je na uvodno vprašanje senata, ali mu je znano, zakaj je danes vabljen kot priča, povedal Urbanija, ki je bil leta 2009 na STA eden od urednikov in eden od dveh Meškovih namestnikov. Po Urbanijevih besedah »tako brutalnega obračunavanja še nikoli ni zasledil«. Sodnica ga je opozorila, da ne obravnavjo primera Meško, temveč domnevno sporni tvit.

Janez Janša se je na zatožni klopi znašel zaradi tvita: »Neverjetno za EU v 21. stoletju, da sodelavec pri umoru novinarja še vedno vodi STA in zato mesečno pokasira 8500 evrov. Več kot predsednik republike.« FOTO: Mojca Marot

V dolgem pričanju, približno dve uri je trajalo, smo med drugim slišali, da naj bi Veselinovič od Meška zahteval, da po dnevih poroča o delu STA, »kar ne bi bilo sporno, če ne bi zahteval taktike ovajanja. Direktor ga je poniževal pred podrejenimi.« Veselinovič je po Urbanijevih besedah opozorilo pred odpovedjo Mešku sprožil, čeprav je opravil svoje delo. Zaradi psihičnega pritiska naj bi Meško odšel na bolniško za dva meseca, v tem obdobju pa naj bi ga Urbanija nekajkrat obiskal. Tedaj naj bi se mu Meško zaupal, da se boji, da se mu je zaradi bolečin v hrbtu znova ponovil rak, za katerim je zbolel, ko je bil star 37 let.

»Ni res, da direktor ni vedel za njegovo bolezen, Meško ga je sam na to opozarjal,« je med drugim trdil Urbanija in dodal, »da ni bilo dovolj, da ga je odpustil, ampak ga je poniževal do smrti.« Poudaril je, da je eno, če te razrešijo s položaja, eno pa, če dobiš odpoved, kot je bilo v primeru pokojnega Meška. Urbanija je govoril tudi o tiskovni konferenci 20. oktobra 2009, na kateri sta bila poleg njega še novinar Igor Kršinar in Meško, ki je opozoril na mobing in pritiske.

Janšev zagovornik Franci Matoz je sodišču predlagal, da zasliši tudi Kršinarja, a je senat ta predlog zavrnil. Bomo pa na naslednjem naroku 28. avgusta poslušali 35 minut dolg posnetek omenjene tiskovne konference, nato naj bi se kazenski postopek končal.