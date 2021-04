Šef zveze borcev zgrožen, ker jih vlada ni povabila na proslavo (VIDEO)

Predsednik republikein predsednik Zveze združenj borcev (ZZB) NOBsta v predsedniški palači ob dnevu boja proti okupatorju nagovorila državljane. Pahor je pozval k iskanju stvari, ki nas povezujejo, Križman pa je izrazil ogorčenje nad potezo vladePredsednik Zveze združenj borcev NOB Marjan Križman je uvodoma dejal, da je partizanski boj prinesel svobodo, mir in solidarnost ter tudi podlago za državo, v kateri danes živimo. Opozoril je »na nerazumno ravnanje vlade, da danes praznujemo 80. obletnico OF, a zveza borcev ni vabljena na proslavo«. Na ta način ne bomo nikdar prišli do pomiritev v naši državi, je še dodal. Sprava po njegovem mnenju »ne more biti napisana tako, da izenačujemo domobrance in partizane«. Državna proslava ob prazniku bo namreč potekala popoldne na Mali Gori nad Ribnico.Pahor je ob prazniku vsem čestital. Članom ZZB NOB s Križmanom načelu se je zahvalil za prihod v predsedniško palačo. »V veliko veselje in čast mi je, da ste sprejeli vabilo na današnjo obeležitev današnjega praznika. Kot je rekel predsednik, bi lahko vabilo zavrnil in morda ga jaz tudi ne bi dal. Ne glede na to, če in koliko je razlik v najinih pogledih glede nekaterih vprašanj, je najbolj pomembno, da se poslušamo, slišimo in upoštevamo. Da se spoštujemo.« Prav to je po njegovem mnenju ključno za demokratično družbo. Pozval je k iskanju stvari, ki nas povezujejo. Prepričan je, da je vsa vprašanja mogoče po mirni in demokratični poti.Predsednik DZje v poslanici ob dnevu upora proti okupatorju zapisal, da se danes ubadamo z drugačnimi izzivi kot pred 80 leti, pri tem pa je za pravilnost odločitev pomembno zavedanje o naši brezpogojni zavezanosti temeljnim vrednotam demokratične družbe. Dan upora proti okupatorju je priložnost, da se na to znova spomnimo.