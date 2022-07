To je razlog, da po komaj nekaj mesecih ukinjajo avtocestno policijo

Mnoge je presenetila vest, da po le nekaj mesecih začasno ukinjajo tri enote avtocestne policije, in sicer v Postojni, Celju in Mariboru. Po poročanju MMC RTV Slovenija so odločitev pri GPU sprejeli zelo hitro, policiste so o tem že obvestili, prihodnji teden bodo premeščeni na prometno policijo. Vodstvo policije ocenjuje, da je ob velikem pomanjkanju prometnih policistov to trenutno edina rešitev.

Ivan Kapun iz GPU je za nacionalko dejal: »Potrebne so organizacijske spremembe, da zagotovimo učinkovit nadzor. In prvi tak ukrep je, da se s 1. avgustom policisti s specializiranih enot avtocestne policije z območja Kopra, Celja in Maribora premestijo na postaje prometne policije.« Ostala bo samo enota avtocestne policije v Ljubljani, ki je bila odprta lani. Pri GPU bodo zdaj menda proučili delo avtocestne policije in povsem verjetno je, da bo začasna ukinitev po treh mesecih dokončna. Vodstvo policije namreč meni, da je odhod kadrov s prometne policije na avtocestno naredil veliko škode.

Odpravljajo zastoje in preganjajo storilce kaznivih dejanj

»S svojimi nadzorstvenimi in preventivnimi dejavnostmi lahko avtocestna policija prispeva k večji prometni varnosti, hkrati pa želimo z večjo prisotnostjo policijskih patrulj na avtocestah vplivati na dvig prometne kulture,« so ob ustanovitvi zapisali na svoji spletni strani. Pri prometnih nesrečah in drugih interventnih dogodkih lahko ta enota hitreje posreduje, odpravlja zastoje ter lažje preprečuje in odkriva objestno vožnjo in druge kršitve. Poleg tega prispeva k boljšemu preiskovanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj, ki jih je v zadnjem obdobju čedalje več, in pomaga preprečevati nedovoljene migracije. Pri tem se povezuje z drugimi policijskimi enotami, drugimi organizacijami s področja varnosti cestnega prometa in z varnostnimi organi sosednjih držav.