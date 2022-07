Po komaj treh mesecih že ukinjajo avtocestno policijo?

V Postojni, Celju in Mariboru so začasno ukinili enote avtocestne policije, ki so pričele z delom spomladi. Policiste iz avtocestne policije bodo v prometno policijo premestili že prihodnji teden. Tako bo ostala le enota avtocestne policije v Ljubljani, so poročali na TV Slovenija.

To na Generalni policijski upravi pojasnjuje s kadrovsko podhranjenostjo policije in to trenutno vidijo kot edino rešitev.

Odhod kadrov iz prometne policije v avtocestno je bil preuranjen in je naredil veliko škode, menijo v vodstvu policije. To pa pomeni, da bi lahko začasna ukinitev postala trajna.