To je posnetek s kongresa SD, o katerem danes govorijo vsi (VIDEO)

Na sobotnem maratonskem kongresu stranke SD je slavil Matjaž Han. Gospodarski minister je postal novi predsednik Socialnih demokratov. V tesni bitki je za zgolj deset glasov premagal evropskega poslanca Milana Brgleza.

Han je bil več kot očitno favorit dosedanje predsednice Tanje Fajon, ki si je, sodeč po posnetku, kar nekoliko oddahnila, ko so razglasili rezultate. Posnetek trenutka, ko so prebrali, da je zmagal Han, je zaokrožil po spletu in danes o njem govorijo vsi. Navdušenja ni mogel skriti niti asistent evropskega poslanska Matjaža Nemca Denis Sarkić, ki je nekaj sekund po razglasitvi skočil do Hana in zavpil: »To, Hanči!«

Posnetek je na omrežju X objavila novinarka MMC Larisa Daugul.