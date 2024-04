Matjaž Han po maratonskem kongresu: Ta trenutek me preveva malo skrbi

Novi predsednik SD Matjaž Han se zaveda, da je pred njim veliko dela pri konsolidaciji stranke in njeni finančni sanaciji. Trudil se bo, da članstva SD ne bo razočaral, je dejal v izjavi za medije po tesni zmagi na maratonskem kongresu. Obenem pa je zavrnil očitke, da se bodo pod njegovim vodstvom sporne prakse SD nadaljevale.

»Ta trenutek me preveva malo skrbi, pa tudi malo treme, ker imam odgovornost do te stranke,« je priznal Han v prvi izjavi za medije v vlogi predsednika SD.

Tesen izid predvsem drugega kroga strankarskih volitev, v katerem se je pomeril z evropskim poslancem Milanom Brglezom in ga ob 354 veljavnih glasovnicah premagal za zgolj 10 glasov, po njegovem mnenju ne pomeni, da je stranka polarizirana, ampak široka - od leve do sredinske osi.

Na kongresu je požel veliko kritik predvsem zaradi poznega vstopa v tekmo za predsednika SD, saj je kandidaturo najavil le dan pred kongresom. »Znam poslušati kritike,« je dejal po kongresu. »Želel bi si samo, da se mogoče en teden ne ruši predsednika SD,« je pristavil.

Sprememb v poslanskih vrstah ne pričakuje, njegova zmaga prav tako ne pomeni sprememb v vladi in koaliciji, zatrjuje. Po pogovorih v stranki pa bodo skupaj dorekli, kakšen je njihov cilj »in kje so naše meje«.

Tudi odločitev o podpori Tomažu Veselu, ki ga Gibanje Svoboda predlaga za evropskega komisarja, bodo v stranki sprejeli po Hanovem pogovoru s premierjem Robertom Golobom.

Nemec bo nosilec liste

Zaveda se, da če na evropske volitve v SD ne bodo šli povezani, bo tudi rezultat izostal. Meni, da imajo vrhunske kandidate. Milan Brglez, ki bo na listi kandidiral z zadnjega mesta in Matjaž Nemec kot nosilec liste sta dobila veliko podporo kongresa, je izpostavil. Verjame, da lahko z dobro kampanjo ponovijo rezultat izpred petih let in dobijo dve poslanski mesti.

Eden od očitkov na današnjem kongresu je bil tudi ta, da stranka s Hanom na čelu ne bo prekinila s spornimi praksami, ki so jo na ta kongres pripeljale. »No, ti, ki to govorijo, se pač motijo«, je bil odločen.

Matjaž Han je bil na kongresu stranke SD izvoljen za novega predsednika stranke, Ljubljana 13. april 2024 FOTO: Matej Druznik

Stranka je namreč volilni kongres sklicala po zapletih, ki jih je na dan naplavila afera okrog nakupa stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani.

Novi predsednik SD bo moral sanirati tudi nezavidljivo finančno stanje stranke, katere dolg znaša 1,2 milijona evrov. »Noben posameznik ne more rešiti te situacije,« je dejal in napovedal tehtanje vseh možnosti, tudi prodaje vile na Levstikovi.

Vajeti stranke bo Han prevzel od Tanje Fajon. Ta je ob tesni zmagi Hana ocenila, da je ob danem rezultatu seveda težko trditi, da je stranka poenotena. Hanu je obenem čestitala za izvolitev in Brglezu za »izjemen rezultat«. Po njeni oceni imata oba zdaj priložnost stranko res povezati. »Predvsem na Matjažu Hanu je, da bo zdaj pokazal tisto, kar zna, da bo res tovariški, povezovalen«. Verjame, da mu bo to uspelo, ob tem pa ne pričakuje, da bi Hanova izvolitev kakorkoli spreminjala razmere v koaliciji, na resorjih v kvoti SD ali v poslanski skupini, je zatrdila.

Han je po izvolitvi čestital protikandidatom na kongresu - Brglezu, vodji poslanske skupine Janiju Predniku in županu Ajdovščine Tadeju Beočaninu. »Verjamem, da bomo po prespani noči začeli skupaj delati naprej za socialno demokracijo,« je dejal.

Se bodo povezali?

Tudi Brglez je po razglasitvi rezultatov ponovil, da je z novim vodstvom stranke pripravljen sodelovati, »zato ker je preprosto stranka večja od nas«. Visoko podporo vidi kot »nek dokaz, da sem sprejet v tej socialni demokraciji«. Na vprašanje o moči Hana ob tako veliki razdeljenosti stranke pa Brglez odgovarja, da je Han lahko zelo močan predsednik stranke, saj zna povezovati.

SD je danes dobila tudi novo generalno sekretarko. Nalogo bo prevzela Živa Živković, sicer dosedanja vodja kabineta ministrice za pravosodje Andreje Katič, ki pa ministrstvo ob izvolitvi zapušča. Nadomestila bo prejšnjega glavnega tajnika Klemna Žiberta, ki je zaradi očitkov o vpletenosti v posel na Litijski in netransparentnosti pri najemu stanovanjskih kreditov družinskih članov odstopil. Med prvimi nalogami je naštela pripravo na evropske volitve, statutarna prenova, ki so si jo zadali za jesen, in finančna konsolidacija stranke.

Kongres sta med drugim zaznamovala tudi dolgo štetje glasov in zapleti z glasovnicami za člane predsedstva v drugem krogu glasovanja. Čas med čakanjem na preštete glasove pa so si delegati med drugim krajšali celo s pripovedovanjem šal, recitiranjem Prešerna in branjem vremenskih pregovorov. Po 15 urah kongresa so ga prekinili zaradi premajhnega števila prisotnega članstva. Neznanka tako ostajajo še imena dveh članov v nadzornem odboru in sedmih članov predsedstva stranke.