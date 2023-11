To je o razvpiti noveli zakona o »štempljanju« zdaj razkril minister Mesec

Novela zakona o evidencah delovnega časa bo od ponedeljka v uporabi, je napovedal minister za delo Luka Mesec. Kot je pojasnil, pa bodo odprli poseben elektronski naslov, na katerega bodo lahko zaposleni in delodajalci tri mesece pošiljali pripombe. Vlada bo nato zakon, če bo treba, popravila. Inšpektorat bo ta čas na terenu v funkciji svetovalca.

Novela zakona o evidentiranju predvideva beleženje dodatnih podatkov o delovnem času, obveščanje delavca o podatkih iz evidence, obvezno trajno hrambo evidenc, obvezno vodenje elektronskih evidenc za kršitelje zakonodaje ter višje globe in pooblastilo inšpektorjem za izrekanje glob v razponu. Spremembe zakona sledijo dolgoletnim opozorilom inšpektorata, da zakonodaja ne omogoča učinkovitega nadzora in kaznovanja kršiteljev, kršitve, vezane na delovni čas, odmore in počitke, pa so med najpogostejšimi na področju delovnih razmerij.

Mesec je s tem zavrnil ugibanja, da bo politika skušala poiskati način za zamrznitev novele zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, dokler je ustrezno ne popravi. Za to se je namreč na podlagi pozivov delodajalcev zavzel minister za gospodarstvo Matjaž Han, ki se strinja, da so spremembe neživljenjske.

Minister za delo je spomnil, da je novela zakona prestala vse faze potrjevanja. Usklajena je bila na Ekonomsko-socialnem svetu (ESS) ter potrjena na vladi in v parlamentu. Delodajalcem je omogočila tudi pol leta časa za pripravo na novosti.

Inšpektorat za delo nadzor nad prenovljenim evidentiranjem delovnega časa zamaknil na leto 2024 Potem ko je tik pred zdajci prišlo do zapleta v zvezi z novelo zakona o evidentiranju delovnega časa, pri čemer naj bi bila v igri tudi njena zamrznitev, na Inšpektoratu za delo napovedujejo zamik napovedane usmerjene akcije nadzora na začetek leta 2024. Kot so pojasnili za STA, so se za to odločili zaradi številnih novosti, ki čakajo podjetja.

Zakon je bil do tega tedna po njegovih besedah neproblematičen, ker pa je prišlo do različnih, tudi netočnih poročil, v zvezi z njim vlada veliko nezaupanje.

Poseben elektronski naslov za pripombe

Kot je navedel Mesec, uporabe zakona vlada ne more ustaviti, saj so za to potrebni določeni procesi, bo pa ministrstvo odprlo poseben elektronski naslov evidence.mddsz@gov.si, na katerega bodo lahko vsi, ki bodo naleteli na kakršnekoli težave pri izvajanju zakona, sporočali komentarje, opažanja, predloge. »Naše strokovne službe bodo to pregledale in po potrebi bomo zakon čez tri mesece spet odprli in ga popravljali,« je napovedal Mesec.

V teh treh mesecih bo Inšpektorat RS za delo na terenu deloval predvsem svetovalno, torej svetoval podjetjem, kako naj zakon uporabljajo.