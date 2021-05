To je novi prvi človek GZS

Člani skupščine GZS so danes za predsednika GZS za naslednje mandatno obdobje izvolili Tiborja Šimonko. Ta je dejal, da želi na temelju 170-letne tradicije zbornice in več stoletne tradicije jeklarstva, znanja, izkušenj ter vpetosti v slovenski in mednarodni gospodarski prostor graditi gospodarsko zbornico prihodnosti.



Kot so sporočili iz Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), bodo skupna prizadevanja še naprej temeljila na programu Slovenija 5.0 ter razvojnem partnerstvu. Kot ključne usmeritve je Šimonka med drugim navedel zeleni prehod, podporo digitalizaciji, inovativnosti, raziskavam in razvoju, pomoč članom pri črpanju finančnih sredstev, internacionalizacijo ter karierni razvoj zaposlenih.



Med kratkoročnimi prednostnimi nalogami je izpostavil naslednji paket interventne zakonodaje in pomoči gospodarstvu pri premagovanju gospodarskih posledic epidemije covida-19, ukrepe za ponovni zagon gospodarstva po epidemiji, investicijska platforma in črpanje EU sredstev, vlaganja v raziskave in razvoj ter debirokratizacijo. Za razvojno kapico je ocenil, da ni vprašanje, ali jo potrebujemo, temveč to, kdaj bo uvedena.

