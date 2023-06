To je Golobova vlada odločila o regulaciji cen goriv

Kot so spomnili v Ukomu, je vlada lani zaradi zaostrenih razmer na trgu motornih goriv s spremembami dveh uredb za motorni bencin in dizel začasno uveljavila oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz OVE, pri čemer pa oprostitev prispevka za motorni bencin ni veljala na avtocestah in hitrih cestah, medtem ko je oprostitev prispevka za dizel veljala na vseh cestah.

»Ker so se razmere na trgu spremenile do te mere, da ta začasni ukrep ni več upravičen, je treba oprostitev odpraviti in za podporo oziroma spodbujanje rabe obnovljivih virov energije zopet zagotoviti plačevanje namenskega prispevka za dobavljeno energijo tudi za dizel na avtocestah in hitrih cestah,« so danes zapisali v Ukomu.

S spremenjeno uredbo se tako v formulo za izračun cene dizla na avtocestah dodaja prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz OVE.