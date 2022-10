To je človek, ki ga v boj z Jankovićem pošilja stranka SDS

Kandidat stranke SDS za župana Mestne občine Ljubljana (MOL) je Igor Horvat. Kandidata za župana in listo za mestni svet so članice in člani mestnega odbora SDS Ljubljana soglasno potrdili na kandidacijski konferenci, ki je potekala v petek, so danes sporočili iz SDS.

Horvat, ki že vse življenje živi v Ljubljani, je podpredsednik odbora in dosedanji vodja svetniškega kluba SDS MOL. Po izobrazbi je diplomirani ekonomist. Listo za mestni svet bodo predstavniki vložili v torek, nato bodo kandidati za mestni svet in za župana na voljo za izjave.

Kandidaturo za župana MOL je minuli teden že vložil dosedanji župan Zoran Janković. NSi v boj za županski stolček v prestolnici pošilja Mojco Sojar, kandidaturo za županjo je napovedala tudi kandidatka zelene stranke Vesna Jasminka Dedić.

Rok za oddajo kandidatur se sicer izteče 20. oktobra.