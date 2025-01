Tla je stresel potres magnitude 2,0, ste ga čutili?

V nedeljo, 12. januarja 2025, ob 15.52 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zaznali potres magnitude 2,0 z epicentrom v bližini Krškega, približno 73 kilometrov vzhodno od Ljubljane.

Po prvih podatkih je potres stresel območje Krškega in njegovo bližnjo okolico, učinki pa so bili zabeleženi predvsem kot šibko tresenje, ki so ga opazili posamezni prebivalci. Po ocenah intenziteta potresa ni presegla IV. stopnje evropske potresne lestvice (EMS-98), kar pomeni, da potres ni povzročil škode, a je bil zaznan kot manjše premikanje tal.

Arso naproša: izpolnite vprašalnik

Čeprav je bil potres relativno šibek, so ga občutili nekateri prebivalci. Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo, poziva vse, ki so zaznali tresenje, naj svoja opažanja sporočijo prek spletnega vprašalnika, ki je dostopen na spletni strani Agencije za okolje. Zbrani podatki pomagajo seizmologom pri boljšem razumevanju vplivov potresov na posamezna območja.

Potres magnitude 2,0 sicer ne predstavlja resnejše nevarnosti, a opozarja na pomembnost pripravljenosti in ozaveščenosti v primeru močnejših potresov.