Tinekov brod spet pluje

Za obmurske vasi v Prekmurju in Prlekiji so od nekdaj značilni brodovi, ki so pluli med bregovoma Mure vse dotlej, ko so zgradili betonske mostove čez reko, a spomin nanje je še zelo živ. Brodarji so bili nekoč zelo spoštovani in cenjeni, skrbeli so za varno vožnjo potnikov, kravjih ali konjskih vpreg, traktorjev in osebnih avtomobilov.

Na svečanem dogodku ob odprtju obnovljenega Tinekovega broda so trak prerezali županja občine Črenšovci Vera Markoja, brodar Jože Pozderec (na sredini) in podžupan občine Ljutomer Janko Špindler.

Ljudje so tako potovali predvsem zaradi tega, ker so imeli na obeh straneh gozdove, travnike, polja. Na reki je še danes nekaj brodov, med njimi je Tinekov brod na Gornji Bistrici, ki vozi že dvanajst let. V začetku ga je vozil Martin (Tinek) Pozderec, ki je z njim živel noč in dan. Družina je v njegov spomin postavila leseno skulpturo njega in njegovega psa, ki se je vedno vozil z njim. Po očetovih stopinjah pa že vrsto let hodi najstarejši sin Jože Pozderec, ki se je lani odločil plovilo obnoviti.

Dela so bila zelo zahtevna, naredili so novo brodarsko hišo, leseno ograjo in križ, ki varuje vse na krovu. Tinekov brod danes povezuje Gornjo Bistrico v občini Črenšovci v Prekmurju z vasmi Mota in Cven, ki spadata v občino Ljutomer v Prlekiji. Nosilnost je pet ton, na njem pa se lahko naenkrat pelje 30 ljudi. Kot nam je povedal Jože Pozderec, je obnova potekala kar pet mesecev. Družina je kandidirala pri projektu Las Prlekija in pridobili so sredstva za dela.

Brodar Jože je dejavnost podedoval od očeta, saj je z brodom in reko Muro gor rasel.

Naložbena investicija je ocenjena na 50.000 evrov. Brod vozi v petek, soboto in nedeljo. Za gostinski del skrbi Nina Pozderec. Urejene so tudi mize in klopi, kjer se lahko ustavi okoli 200 ljudi.