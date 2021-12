Težave na Veliki planini, potnike reševali s sedežnice

Zimsko idilo na Veliki planini v teh dneh nekoliko kazijo težave s sedežnico, ki še ne obratuje. Kot so sporočili, je v soboto prišlo do okvare in zaustavitve, potnike pa so »s pomočjo alternativnega pogona varno in hitro izkrcali.« »Ob pregledu je bilo ugotovljeno, da se je zgodila okvara na pogonu sedežnice,« so sporočili z Velike planine.

Kot pravijo, si želijo težavo čim prej odpraviti. To naj bi jim uspelo do naslednjega tedna, ko bo tako vse pripravljeno za smučanje in nočno sankanje. Razmere na priljubljeni izletniški točki so idilične: imajo več kot meter snega in že steptane proge.

Ta konec tedna, od petka do nedelje, bo na Veliki planini za vse uporabnike nihalke vozil snežni taksi od zgornje postaje nihalke do Zelenega roba. Prevoza ne bo potrebno doplačati, saj ga bodo obiskovalci lahko koristili s povratno vozovnico za nihalko. Nihalka obratuje vsak dan po rednem voznem redu.