Težave na ljubljanski univerzi, oglašajo se profesorji

Kar nekaj preplaha med zaposlenimi na ljubljanski univerzi je bilo dopoldan, ko so nepričakovano ostali brez dostopa do elektronske pošte in sistema, ki je nujen za pedagoški proces. Ta teden je izpitno obdobje, zato so nekateri že razmišljali, kako bodo izvajali izpite na daljavo, če sistem ne bi vzpostavili v primernem času.



Brez dostopa do interneta naj bi bile vse članice Univerze v Ljubljani, na družbenih omrežjih pa so se nekateri profesorji že spraševali, kaj se dogaja. Z univerze so nam potrdili, da so se težave pojavile v omrežju Arnes, a so jih v krajšem času uspešno odpravili.

