Temni oblaki nad Portorožem: osrednji hotel ostaja zaprt in z njim še trije

Grand hotel Metropol ostaja zaprt. FOTO: Boris Šuligoj

Plažo vrnili občini

Grand hotel Metropol je upravljal tudi del portoroške plaže. FOTO: Aleš Černivec

29 delavcev na čakanju, pet s skrajšanim delovnikom

Čeprav je odprava ukrepov zaradi koronavirusa vsaj na prvi pogled spet napolnila Portorož s turisti, se že kažejo tudi prve večje razpoke, ki utegnejo pošteno pretresti turizem na Obali. Poleti bodo namreč zaprta ostala vrata osrednjega portoroškega hotela Metropol. Sodeč po informacijah, ki jih imajo na piranski občini, bodo podobno usodo delili še trije hoteli, ki jih upravlja veriga Remisens: Lucija, Casa Rosa (nekdanji hotel Roža) in Casa bel Moretto (nekdanji Smart Selection Barbara).Na piranski občini so nam povedali, da so jih predstavniki hotela o zaprtju obvestili v ponedeljek. »Zagotovo to ni dobra popotnica za del portoroškega turizma, treba se je zavedati, da v Grand Hotelu Metropol domuje portoroški kazino. Zanje je to zagotovo slabo, ni dobro, da imajo goste v drugih hotelih, boljše je imeti goste čim bližje igralnici. Kot vem, je imel hotel že kar nekaj rezervacij. Poleg tega je družba Metropol lastnik treh zunanjih bazenov, ki vsako leto privabijo veliko število turistov. Tudi ti naj bi letos ostali zaprti,« je povedal predstavnik za odnose z javnostjo na Občini PiranKultni hotel Metropol je po mnenju mnogih srčika portoroškega turizma, zdaj pa njegova usoda ostaja neznana. Sicer je slišati, da bi se kakšen od štirih hotelov lahko vendarle odprl, če bo povpraševanja dovolj. Veliko težavo naj bi lastniku predstavljali visoki stroški zagona, ki jih s seboj prinašajo preventivni ukrepi pred koronavirusom (pleksistekla, razkuževanje). Po nekaterih neuradnih informacijah naj bi znašali 200.000 evrov.Metropol je vse od leta 1994 upravljal tudi del portoroške plaže. Zdaj se je vodstvo hotela že obrnilo na občino, prekiniti želijo koncesijsko pogodbo in občini v upravljanje vrniti ta del plaže. »Plažo bomo skušali urediti in očistiti, kot smo se neformalno dogovorili, bodo nekaj postorili tudi sami. Plažo sicer lahko vzamemo nazaj, a sanitarije in prhe stojijo na lastniškem delu. Kopališče brez tega pa težko funkcionira,« je povedal Kuzmin.Občini bi moral hotel sicer plažo vrniti v stanju, kot jo je dobil. V tem času so sicer lepo uredili in popravili tri pomole, plaža sama pa vseeno ni v najboljšem stanju in bi še potrebovala nekaj sanacije, ki pa je občina v proračunu kajpak ni predvidela, so še sporočili iz Pirana.Za pojasnila smo seveda poprosili tudi vodstvo omenjenih portoroških hotelov, a z njihove strani ni bilo odziva.Je pa dejstvo, da brez dela ostaja kar nekaj ljudi, veliko delovne sile je sicer Remisens pripeljal tudi iz drugih držav. Iz Zavoda svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so nam posredovali informacijo, da je nova direktoricate dni pisno obvestila sindikat družbe, organiziran pri ZSSS, »da je z dnem 15. 6. 2020, odredila 5 režijskim delavcem delo s skrajšanim delovnim časom v obsegu 20 ur na teden, do preklica oz. najdlje do 31. 12. 2020«. Sodeč po informacijah, ki jih ima sindikat, gre za vse režijske delavce na destinaciji Portorož, sicer je preostala režijska služba organizirana centralno pri lastnikih na Hrvaškem.»Tudi 29 zaposlenih v operativi hotela Metropol (strežba, kuhinja, gospodinjstvo in drugi) ostaja še naprej na čakanju na delo doma, z 80-odstotnim nadomestilom plače,« so še zapisali v sindikatu, ki je tudi že pozval novo direktorico, da vzpostavi stik s predstavniki sindikata v podjetju, »tako v kontekstu nove uprave kot v luči scenarija oz. napovedi poslovanja družbe Hoteli Metropol d.o.o. po epidemiji covida19.« Na uradni odziv še čakajo.»V primeru neodzivnosti, bomo s poskusi, da pridemo do uradnega sogovornika na strani podjetja, nadaljevali drugi teden.Glede na to, da nobeden od déležnikov ni informiran o načrtih oz. poslovni politiki lastnika tako zaposlene kot lokalno skupnost upravičeno skrbi, kako se bo zgodba odvijala naprej. Možna sta tudi scenarija bodisi prenove hotela Metropol (ki je bila prestavljena) bodisi odprodaja družbe v nedelujočem statusu novemu lastniku,« so še zapisali pri ZSSS.