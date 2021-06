Telemach Slovenija in Telemach Hrvaška postajata enotna skupina

Družbi Telemach Slovenija in Telemach Hrvaška se bosta združili v enotno skupino, ki jo bo kot izvršni direktor vodil Adrian Ježina, dosedanji izvršni direktor Telemacha Slovenija. Izvršni direktor Telemacha Hrvaška Viktor Pavlinić se bo po skupni odločitvi umaknil, so danes sporočili iz United Group, katerega del sta obe družbi.



»Glede na to, da je Hrvaška na poti, da postane popolnoma konvergenten trg za United Group, in da Slovenija že popolnoma konvergira in raste v vseh segmentih, je logično, da ta dva trga povežemo skozi enotno upravo,« so zapisali v sporočilu.



Ježina bo tako vodil družbo na obeh trgih. Kariero je začel na Hrvaškem, kjer je delal 15 let, v telekomunikacijski panogi pa ima sicer 20-letne izkušnje na vodilnih mestih. United Group se je pridružil leta 2017, pod njegovim vodstvom je Telemach Slovenija postal vodilna družba v širokopasovnem internetu v državi, pravijo v skupini in dodajajo, je družba eden redkih alternativnih operaterjev v Evropi, ki je prehitel nekdanjega monopolista na trgu. »Družba Telemach Slovenija je uspešno povečala svoj tržni delež v mobilnih komunikacijah na približno 25 odstotkov in je vodilna video ponudnica v Sloveniji,« navajajo.

Rast družbe

Pavlinić je bil izvršni direktor Telemacha Hrvaška od leta 2016, v družbi, ki se je pred prevzemom, ki je bil zaključen lani, imenovala Tele2 Hrvaška, pa je bil od leta 2008. Kot pravijo v United Group, je bil odločilnega pomena za vse dosežke družbe, preimenovanje v znamko Telemach Hrvaška, uvedbo fiksnih storitev in nove mobilne ponudbe.



Prihodki družbe United Group so se lani glede na predlani povečali za 56,5 odstotka na 1,16 milijarde evrov, prilagojeni dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (prilagojeni EBITDA) pa za 52,5 odstotka na 481,3 milijona evrov. Rast se je nadaljevala tudi v prvem četrtletju letos, ko so prihodki glede na enako obdobje lani porasli za 126,5 odstotka na 439,4 milijona evrov, prilagojeni EBITDA pa za 111,8 odstotka na 179,2 milijona evrov.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: