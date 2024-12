Telefonskega imenika, kot smo ga poznali, ni več

Izšel je najnovejši Telefonski imenik Slovenije, ki pa po novem ne bo več izhajal v knjižni obliki, temveč le še v digitalni, in sicer na DVD ter na spletu. Kot so sporočili iz družbe TSmedia, želijo s to potezo prispevati k zmanjšanju porabe papirja, tiskanja in transporta ter posledično k varovanju naravnih virov.

Poleg skrbi za okolje odločitev o izdajanju imenika izključno v digitalni obliki obenem »odraža prilagoditev na spremenjene potrebe uporabnikov, ki danes informacije iščejo pretežno prek digitalnih naprav,« so dodali pri TSmedia.

Več kot 630.000 kontaktnih podatkov

Telefonski imenik Slovenije 2025 vsebuje več kot 630.000 telefonskih številk ter drugih kontaktnih podatkov pravnih in fizičnih oseb. Poleg telefonskih številk in kontaktnih podatkov imenik vsebuje tudi mesečno posodobljene podatke, orodje za izdelavo potnih nalogov, program za obdelavo podatkov, interaktivni zemljevid Slovenije z ortofoto posnetki za vso državo ter dodatne podatke o podjetij.

Za uporabnike, ki še vedno potrebujejo tiskano različico imenika, je na voljo Telefonski imenik Slovenije 2024 - dodatek (k izdaji 2023). V tej izdaji, ki je izšla v eni knjigi, so objavljene zgolj spremembe kontaktnih podatkov od izdaje imenika za leto 2023.