Tekmovanje, na katerem je Peterle manjkal samo enkrat

Z dobro voljo in športnim duhom je mogoče premostiti številne ovire ali pa vsaj za en dan potisniti razlike in nesoglasja na stranski tir ter se prepustiti zabavnemu druženju v čarobnem okolišu Pokljuke. Športno društvo Strelica je namreč sončni konec tedna organiziralo tradicionalni Smučarski tek gospodarstvenikov, diplomatov in politikov, tokrat že 31.

Vsako leto se ga udeleži več veleposlanikov, državnozborskih in evropskih poslancev, ministrov, županov in pa seveda gospodarstvenikov, ki so po besedah gonilne sile športno-dobrodelnega dogodka mag. Klemna Grašiča tisti, ki so najzaslužnejši za izvedbo prireditve.

100 jih je teklo na Pokljuki.

»Tu ni pomembno, kateri stranki pripadaš ali kakšna je tvoja politična opredelitev. Sem vsi prihajajo brez zamer in z namenom, da se podružijo in preprosto imajo lepo. To venomer poudarja tudi naš najzvestejši udeleženec, Lojze Peterle, ki je v vseh letih manjkal le enkrat,« pove direktor tekmovanja, ki je po njegovih besedah zraslo v pravi družinski projekt.

Podjetje BSH je za dobrodelnost namenilo dva pralna stroja. FOTO: Peter Markič

»Za delo poprimemo vsi, pomagali sta tudi hčerki, ki sta stari 10 in 13 let,« je ponosen Grašič, zadovoljen, da dogodek vsako leto pritegne več udeležencev, letos se jih je na smučeh izkazalo 100.

Vojaški golaž in domača potica

Tudi tokrat jih je razveselila zunanja ministrica Tanja Fajon v družbi sodelavcev, a tokrat kot podeljevalka, poslanske vrste pa so športno zastopali Katarina Štravs, Rastko Vrečko in Borut Sajovic, prišli so tudi župan Škofje Loke Tine Radinja, župan Radovljice Ciril Globočnik in podžupan Ilirske Bistrice Andrej Černigoj ter številni drugi politični obrazi, gospodarstveniki in pa tuji diplomati, ki se radi udeležujejo dogodka, edinega v zimskem času, ki razodeva lepote naše dežele, še pove Grašič.

Najboljši Vsak v svoji kategoriji so bili najhitrejši Tine Radinja, župan Občine Škofja Loka, Tone Jagodic iz Olimpijskega komiteja Slovenije, Silvana Bolocan z veleposlaništva Romunije, Gabrijela Borc Smolič z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Tone Pekolj, direktor podjetja Alfi Pe, d. o. o., Matej Ažbe iz podjetja Iskra mehanizmi, d. o. o., madžarska podjetnica Reka Fazekas in Eva Štravs Podlogar, direktorica podjetja Ragor.

Med drugimi so Pokljuko obiskali veleposlaniki Hrvaške (Boris Grigić), Poljske (Krzysztof Olendzky) in Španije (Juan Aristegui); češki veleposlanik Jiri Kudela se je na petkilometrski izziv podal zelo zagrizeno, grški Argyrios Makris, ki ni tekmoval, pa se kar ni mogel načuditi pokljuškim lepotam.

Češki veleposlanik obožuje pokljuško progo. FOTO: Peter Markič

Nekoliko razočaran je bil romunski veleposlanik Alexandru Gradinar, saj je marljivo treniral, a mu je tekmo preprečila gripa in se je moral sprijazniti z navijaško vlogo. Nadvse ponosna pa je svojo ekipo bodrila ameriška veleposlanica Jamie Lindler Harpootlian, barve ZDA je zastopalo namreč kar osem navdušenih tekačev, za zavidljivo udeležbo in navijaški duh pa so prejeli tudi torto, ki jo je izdelal Sweet English House Tržič.

Jamie Lindler Harpootlian je prejela sladko nagrado. FOTO: Peter Markič

Tekmovalce so razdelili v osem kategorij, ločeno so se s progo spopadli politiki in diplomati ter gospodarstveniki, posebej moški in ženske, po starostnih skupinah do 50 let in starejši od 50. Prvi trije v vsaki kategoriji so prejeli pokal, prav vsi udeleženci pa tudi nagrado za udeležbo po zaslugi radodarnih pokroviteljev. Policijskima družinama, ki so ju hudo prizadele lanske ujme, eno celo trikrat, je podjetje BSH, ki se je tudi samo spopadalo s posledicami poplav, namenilo nov pralni stroj.

Zunanja ministrica tokrat ni tekmovala, je pa nagradila sodelujoče; na fotografiji s politiki in diplomati nad 50 let. FOTO: Peter Markič

Organizatorji so prav tako zadovoljni, da zdravstvene pomoči ni potreboval nihče od tekmovalcev, vsi so bili namreč odlično pripravljeni na podvig in so se s progo spopadli preudarno. Ne nazadnje je bilo v ospredju prijetno druženje, ki so ga nadaljevali še v večer ob živi glasbi in bogati pogostitvi z okusnim golažem, za katerega je v velikem kotlu poskrbela Slovenska vojska, in potico, ob kateri so pohvale kar deževale.