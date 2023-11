Minuli četrtek so v Bolgariji aretirali 37-letnega slovenskega državljana, ki ga iščejo v Avstriji zaradi kriminalnih dejavnost ter povezav s Hamasom, se je glasila informacija bolgarske nacionalne tiskovne agencije BTA. Čeprav so sprva navedli zgolj začetnice 37-letnika E. A., so kmalu zatem objavili tudi polno ime pridržanega – gre za Elvisa Alibegića, ki so ga opisali tako: »Rodil se je leta 1986 v Ljubljani, živi v Avstriji,« so poročali. Prijeli so ga v njihovi prestolnici Sofiji na podlagi evropskega naloga za prijetje, ki ga je izdalo tožilstvo v avstrijskem kraju Wels na Gornjeavstrijs...