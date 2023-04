Tarča napada: na jutranji kavici polit z vodo (FOTO)

Ker naši najvidnejši predstavniki ljudstva vse doslej še niso koga resno, odločno, predvsem pa enotno obsodili, kadar se je zgodil napad na koga z nasprotne ideološke strani, se bodo napadi najbrž samo še vrstili. Za najnovejšo tarčo, posledico objestnosti in primitivizma, so si včeraj zjutraj tako izbrali nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa. Napad nanj se je zgodil v enem izmed lokalov v ljubljanski Zupančičevi jami.

Ker sta ohranila dobre odnose tudi po letu 2015, ko je nekdanji ameriški veleposlanik ZDA Joseph A. Mussomeli zapustil Slovenijo, sta se Hojs in njegov ugledni prijatelj, ki si pri nas menda ustvarja tudi svoj drugi dom, dobila na jutranji kavi. Dobro vzdušje pa je že kmalu prekinil nepričakovan napad.

Prav težkega dela z identifikacijo napadalca pa že ne bi smeli imeti.

Aleš Hojs je namreč že kmalu zatem takole zapisal na twitterju: »Na jutranji kavi z nekdanjim ameriškim ambasadorjem Mussomelijem, ko pristopi neznanec, mi začne groziti, me napade, nato pa zbeži.«

Nekdanji ameriški veleposlanik Joseph Mussomeli kave ni mogel popiti v miru. FOTO: Igor Zaplatil

Kaj se je zgodilo? Glede na besede nekdanjega ministra je k sosednji mizi prisedel redni gost lokala, Hojs ga menda sprva niti ni opazil. Nakar je neznanec vstal, stopil do pulta in s kozarcem vode stopil v osebni prostor podpredsednika SDS. Najprej se ga je lotil verbalno in mu očital, kar je počel v prejšnji vladi, nakar je prešel v drugo fazo, Aleš Hojs jo je takole opisal: »Polil mi je z vodo po glavi, pa po obleki, potem pa je zbežal!«

A še preden jo je podurhal, naj bi ga neznanec posvaril še z naslednjimi besedami: »Pazi se!«

Hitri policisti

Hojs je na twitterju objavil tudi fotografije domnevnega napadalca s hrbtne strani ter dodal, da se je ljubljanska policija na njegov klic zares hitro odzvala. »Policija je bila zelo hitro na lokaciji. Bili so korektni in strokovni. Prav težkega dela z identifikacijo napadalca pa že ne bi smeli imeti, saj naj bi bil redni gost lokala,« je še dodal Hojs, s tem pa meril najbrž tudi na direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač, ki je prav tako doživela napad, ga prijavila policiji, slednja pa je potem z bliskovito akcijo njenega napadalca že kmalu zatem prijela, pa tudi sodstvo ga je po hitrem postopku obsodilo na pet mesecev pogojne zaporne kazni.

2015. leta je Mussomeli odšel iz Slovenije.

Na policiji smo želeli preveriti podrobnosti dogodka, a so nam zaradi zakona o varstvu osebnih podatkov lahko potrdili le to, da še »zbirajo obvestila o morebitnih razlogih za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje grožnje, katerega osumljenec je še neznan«. O vseh ugotovitvah pa bo obveščeno seveda tudi pristojno državno tožilstvo.