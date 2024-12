Tanja Fajon v trdi temi obiskala cerkev, kjer so nekoč prepevali Janša, Bavčar, Peterle (FOTO)

»Dan samostojnosti in enotnosti na Svetem Jakobu. V nedeljo, 23. decembra 1990, na večer plebiscita, so ljudje rezultate dočakali na tem dominantnem hribu s prekrasnim razgledom daleč naokrog. Tudi nocoj je bilo zelo lepo. Svečano. Druženje za vse. Niti mraz nas ni pregnal. Pesem, kozarček kuhanega vina, dobra volja,« je zapisala zunanja ministrica in nekdanja predsednica SD Tanja Fajon.

Fajonova se je zaradi snežnih razmer oblekla nič kaj svečano, a ob ledenih stezah in mrazu se drugače kot v športni opremi niti ne da povzpeti na vrh, ki velja tudi za »Goro slovenske ljubezni«.

Oglejte si fotografije Tanje Fajon s Sv. Jakoba. (Počakajte nekaj trenutkov, da se naložijo):

Ob servki na hribu, kjer občina že tradicionalno od leta 1990 vabi na slovesnost ob samostojnosti in enotnosti, so pripravili bogat kulturni program.

Slavnostni govornik je bil predsednik Turistične zveze Slovenije Dominik Černjak, zbrane pa sta nagovorila tudi podžupan Občine Medvode Leon Merjasec in predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle.

V kulturnem programu so sodelovali Škofjeloški oktet, Jeremija Le Roux, Karlo in Nejc Jemc, Katarinski fantje ter Urban Pipan. Pred slovesnostjo je v Cerkvi potekala maša za domovino, ki jo je daroval upokojeni beograjski nadškof msgr. Stanislav Hočevar.

Možje slovenske osamosvojitve pri cerkvi sv. Jakoba. FOTO: Igor Modic, Delo

Leta 1990 so na gori peli možje slovenske osamosvojitve

23. decembra 1990, ko so bili znani neuradni rezultati plebiscita, so se zbranim domačinom na hribu Sv. Jakob, naravnost iz Cankarjevega doma pridružili takratni predsednik vlade Lojze Peterle z več ministri, kot so Janez Janša, Igor Bavčar, Dimitrij Rupel ...

»Navdušenje je doseglo vrhunec. Sledili so pozdravi s cvetjem, spontano prepevanje, govora Peterleta in Pučnika. Zunanji minister Dimitrij Rupel je z visoko dvignjeno roko pokazal, kakšen naj bi bil pravi potni list Republike Slovenije. Bil je to nepozaben vrhunec dneva, poln pričakovanj, ponosa, zanosa in domoljubja,« je zapisano na straneh občine Medvode.

Že na ta večer so si prisotni obljubili, da bodo v spomin na ta dogodek vsako leto na ta dan organizirali spominska srečanja, a kaže, da se je dogovora držal le Lojze Peterle, ki je bil letos tudi govornik