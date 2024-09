Takšno vreme nas čaka v prihodnjem tednu

Po toplem in sončnem vikendu se je poletje ob 14.44 uri prevesilo v jesen z nastopom enakonočja. V ponedeljek bo na vzhodu še večinoma sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko na zahodu nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija, poroča Arso.

V noči na torek in v torek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Pogostejše bodo v zahodnih krajih.

V sredo bo na vzhodu deloma sončno, drugod delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem v zahodni Sloveniji bo občasno še deževalo.