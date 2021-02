Tako v Bruslju odgovarjajo na vabilo Janše

V Evropski komisiji so potrdili, da so v četrtek prejeli pismo premierjaz vabilom na obisk v Slovenijo, da se prepričajo o stanju demokracije in svobode medijev. Ob tem so poudarili, da je svoboda medijev steber demokracije in da je primeren okvir za oceno položaja medijev njihovo letno poročilo o vladavini prava.»Svoboda medijev je steber naših demokracij. Zato to ocenjujemo v našem letnem poročilu o vladavini prava,« so zapisali v komisiji v odzivu na Janševo pismo. Ob tem so dodali, da se je priprava naslednjega letnega poročila o vladavini prava že začela.»To je primeren okvir za ocenjevanje položaja glede svobode medijev,« so še izpostavili in pojasnili, da so izmenjave z državami članicami vsekakor del tega procesa.Janša je predsednici komisijeposlal pismo z vabilom, naj komisija oblikuje skupino za ugotavljanje dejstev, ki naj v najkrajšem možnem času obišče Slovenijo ter se prepriča o stanju demokracije, vladavine prava, neodvisnosti sodstva ter svobode in pluralnosti medijev.