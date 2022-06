Tako je Pahor odgovoril na očitke Pirc Musarjeve, da je bil tiho

Predsednik Borut Pahor je na predvečer državnega praznika o svojem delu in aktualnih zadevah spregovoril v intervjuju z Rosvito Pesek. Razkril je, katero politično funkcijo je po svojem prepričanju opravil najbolje, in tudi, s čim ni bil zadovoljen. Odgovoril je tudi na vprašanje o svoji aktivnosti na instagramu, v pogovoru pa sta se dotaknila tudi najave kandidature Nataše Pirc Musar.

»Naloga predsednika je, da povezuje«

Na posredne očitke Pirc Musarjeve, da je bil v zadnjih dveh mandatih prevečkrat tiho, Pahor odgovarja, da je naloga predsednika predvsem povezovanje ljudi. »To je mogoče in legitimno, to kritiko razumem in spoštujem. Je pa ne sprejemam kot navodilo za prihodnje ravnanje. /.../ Predsednik republike ni druga vlada, še en parlament, še en poslanec. On je tu zato, da naredi stvari, ki jih nobena druga institucija ne more. Tu je zato, da povezuje. Nisem si smel dovoliti, da bi razočaral sebe.« Poudaril je, da je njegova naloga, da povezuje narod, da deluje pomirjajoče in strpno. »Vsega tega predsednik ne more doseči, če je en navaden prepirljivec.«

Bo ostal v politiki?

Minevajo zadnji meseci Pahorjevega mandata, ki pa bo tudi njegov zadnji. »Nimam načrtov, da bi se po koncu mandata vrnil v politiko,« je dejal, a ob tem poudaril, da je politika njegova ljubezen. Kot pravi, bi pa v bodoče rad opravljal nekaj, v čemer je dober in kar ima rad. Izrazil je upanje, da bo bodoči delodajalec znal ceniti njegove izkušnje.

Na instagramu zato, da je postal bolj opažen

Pahor je prepoznaven politik s številnimi izkušnjami, zato je voditeljico zanimalo, ali resnično potrebuje instagram, kjer je precej aktiven. Njegov odgovor je bil pritrdilen. »Zato, ker sem v nekem trenutku opazil, da se za marsikaj trudim doma in v tujini, a pri tem nisem bil opažen.« Ob tem je zavrnil dvome, ali se takšne objave spodobijo za predsednika države. Spomnil je, da imata račun na instagramu tudi papež in britanska kraljica. »Moje mnenje je, da je to v strašno pomoč pri doseganju ljudi, ki jih sicer ne bi, ne more pa nadomestiti osebnega stika.«

Pahor je na koncu razkril, da zdaj, ko končuje mandat predsednika republike, čuti zadoščenje. »Tudi funkcijo predsednika parlamenta sem opravil bolje, slabše pa funkcijo predsednika vlade.« Pravi, da so bili za to morda krivi takratni težki časi. Je pa poudaril, da nobena politična funkcija ni enaka drugi.