Nataša Pirc Musar sporočila svojo odločitev: Nikoli ne bom tiho (V ŽIVO)

Jeseni se bomo znova podali na volišča in odločali, kdo bo naslednik oziroma naslednica Boruta Pahorja. V javnosti se je pojavilo že kar nekaj imen, ki naj bi se podala v boj za mesto predsednika države. Med njimi je tudi odvetnica Nataša Pirc Musar.

Pirc Musarjeva je danes ob 11. uri svojo odločitev o kandidaturi sporočila tudi uradno. »Moja odločitev je, da kandidiram za predsednico Republike Slovenije,« je dejala in poudarila, da odločitev za to ni bila lahka. Kot pravi je pri 54-letih na vrhuncu svojih moči, zato verjame, da lahko za svojo domovino stori še marsikaj.

Pirc Musarjeva je dejala še, da nikoli ni bila članica nobene politične stranke in tako bo po njenih besedah tudi ostalo. V boj za mesto predsednice se bo tako podala z zbiranjem podpisov. Obljubila, da v primeru izvolitve v kritičnih časih nikdar ne bo tiho. Na vprašanje o njenih političnih nazorih je odgovorila, da sicer ne mara delitev na levo in desno, a da vedno jasno in glasno pove, da je levičarka.

V zaključku je dejala, da je ponosna, da jo na tej poti podpira 14 izjemnih posameznikov in posameznic, med drugim Milena Zupančič, Alenka Godec, Tadej Golob, Slavko Bobovnik, Boštjan Nahbar, Pavel Gantar in Ninna Kozorog. Njeni kandidaturi sta, kot pravi, naklonjena tudi nekdanja predsednika Milan Kučan in Danilo Türk

