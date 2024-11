Tako izgleda Martinovo pri znanem slovenskem chefu

Ta teden je Jure Tomič, chef Oštarije Debeluh, skupaj z Argeto predstavil nov okus namaza Exclusive – ta je tokrat telečji s črno trobento in koromačem. Poleg novega okusa je Tomič v ospredje postavil še nekaj, in sicer gostoljubje, ob čemer je poudaril: »Gostje danes od restavracije pričakujejo več kot samo dobro hrano. Pričakujejo doživetje in tudi gostoljubje, ki predstavlja tako majhne kot velike geste, s katerimi lahko poskrbimo, da se bodo počutili varne, sprejete, cenjene, predvsem pa dobrodošle in zaželene.«

Iz mošta nastane vino. FOTO: Uroš Hočevar

Enzo Smrekar, podpredsednik Atlantic Grupe za delikatesne namaze, Donat in internacionalizacijo ter idejni oče Argete Exclusive, je ob dvanajsti omejeni izdaji namaza dodal: »V ekipi Argete neprestano razmišljamo, snujemo, se pogovarjamo in ustvarjamo, med drugim vsako leto nov okus v konceptu Argeta Exclusive. Vedno nas vodi misel na najboljše za naše potrošnike. Atraktiven okus, vrhunske sestavine in recept zvenečega kuharskega imena.«

V preteklosti so namaze Argete Exclusive, zapakirane ob koncu leta v značilne črne lončke, pripravljali naši in tuji znani chefi, tudi tisti, ki vodijo restavracije z Michelinovo zvezdico, med njimi Luka Košir (Gostišče Grič), Igor Jagodic (Restavracija Strelec), Tomaž Kavčič (Gostilna pri Lojzetu), Filip Matjaž (Restavracija COB) in Alessandro Gavagna (La Subida).

Jure Tomič v Brežicah vodi Ošterijo Debeluh. Foto: Igor Mali

Čuvanje mošta do polnoči

In ker je v ponedeljek, 11. novembra, martinovo, ki v ospredje postavlja vino: katero bi chef in hkrati sommelier Jure Tomič postregel k novemu prepletu teletine, črne trobente in koromača? »Vsekakor bi bil to zeleni silvanec alto Albiana, torej vino iz dolenjske kleti. Zakaj? Ker je lokalno in se z nekoliko višjo kislino lepo ujame z novim okusom.«

Takole še je strnil spomine na martinovanje: »Doma sem s kmetov, moj stari oče je imel pri hiši vinograd. Pri nas je bila tradicija, da se je večer pred martinovim čuval mošt do polnoči, nato je za martinovo sledilo kosilo, ki je bilo pač klasično za ta čas – gos ali raca, rdeče zelje, mlinci.«

Chef se je letos podpisal pod nov okus Argete Exclusive. FOTO: Žiga intihar

O običaju čuvanja mošta nam je Tomič pojasnil še to: »Velja, da za Martina iz mošta nastane vino. Takrat se je cela ulica oziroma vas zbrala pri enem od domačinov v kleti in tu so se na predvečer martinovega družili.« Na tem mestu je sogovornik omenil še en z vinom povezan običaj: »Pri nas je še vedno navada, da se zvečer na dan mrtvih natoči kozarec z vinom in se ga postavi na okno. Namenjeno naj bi bilo mrtvim dušam.«

V črni lonček je združil teletino, črno trobento in koromač. FOTO: Matjaž Očko

Sicer pa bodo za martinovo v Ošteriji Debeluh v Brežicah tudi tokrat dva zaporedna konca tedna pripravili jedi, ki so tradicionalno povezane z Martinom, nam je povedal kuharski mojster: »V ponudbi bomo imeli jedilnike, ki bodo zajemali perutnino oziroma račko, kostanj, rdeče zelje. Kako točno bomo te sestavine predstavili gostom, še ne vem – to bo, podobno kot vsako leto, stvar trenutnega navdiha.«