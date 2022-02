Tako inšpektorji preverjajo zaposlene, mnenja o tem so deljena

Inšpektorji še vedno nadzorujejo spoštovanje ukrepov za zajezitev epidemije, sporočajo ljudje na družbenih omrežjih. Če so v preteklosti o obisku inšpektorjev poročali predvsem zaposleni na bencinskih črpalkah, gostinci in frizerji, ki morajo pri svojih strankah dosledno preverjati PCT pogoj, pa, kot kaže, inšpektorji obiskujejo tudi poštne poslovalnice in avtoservisne delavnice, sporočajo državljani.

Zgodbe s terena

»Prideta dve osebi na Pošto - eden ima potrdilo, drugi pravi, da mu 'potrdilo nekaj ne deluje' in neuspešno moleduje, da bi ga vendarle pustili naprej. Kasneje se izkaže, da gre za inšpektorja,« je zapisal uporabnik twitterja.

Na njegovo pisanje so se odzvali še nekateri ostali sledilci, ki so imeli izkušnje z inšpektorji:

»Tudi mojemu kolegu, ki ima servis za popravilo razne elektronike se je hotel inšpektor pod pretvezo, saj noben ne bo vedel, prebiti v notranjost. Samo ga je prebral, potem se je vendarle predstavil,« je zapisal nekdo.

»Stalna praksa pri inšpektorjih. Od vseh inšpekcij, ki sem jih doživel se je samo eden že vnaprej predstavil, vsi ostali bi 'samo po kruh' ali pa 'samo po cigarete', 'kaj si tako zaj****, itak PCT ne pomaga' potem pa ti izkaznico dajo ven z besedami 'ste pa temeljiti' ...«.

»Prišla je v lokal in je šla kar mimo točilne mize, kjer preverjamo izpolnjevanje PCT pogoja. Ko se je usedla, sem jo vprašal za potrdilo in to je bilo dovolj, da se je izkazala za inšpektorico«

Mnenja o načinu preverjanja inšpektorjev, ko poskušajo z zavajanjem vstopiti v prostor brez potrdila, da bi preverili delovanje zaposlenih, so med tviteraši deljena. Medtem ko nekateri menijo, da gre za nizkotno in sramotno inšpekcijsko preverjanje, pa drugi menijo, da ne glede na metodo, ki jo inšpektorji uporabijo, njihova naloga in služba, da iščejo kršitelje.

