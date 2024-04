Na posebnih terasah, ki so jih rejci dodali hlevom, je piščancem tako na voljo bivanje zunaj, z veliko več naravne svetlobe in prostora za gibanje na svežem zraku, kar je ključnega pomena za dobro počutje živali. Te »terase« so urejene z nadstreški in nasipi, ki živali ščitijo pred vremenskimi nevšečnostmi ter preprečujejo dostop divjim pticam in glodavcem, s čimer se zmanjšuje tveganje za prenos bolezni.

Naročnik oglasne vsebine je Perutnina Ptuj