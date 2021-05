Svarijo pred skrb zbujajočo različico, je ogroženo sproščanje ukrepov?

Indijska različica novega koronavirusa, poimenovana B.1.617, je po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) bolj nalezljiva, zato je skrb vzbujajoča. Potrdili so jo tudi v Sloveniji in sicer na vzorcu, ki je bil odvzet 20. aprila.Da so indijsko različico potrdili v eni od že prej deponiranih sekvenc na inštitutu, je za STA potrdil predstojnik inštituta. Potrdili so jo za nazaj, na vzorcu osebe, pri kateri so okužbo z novim koronavirusom potrdili 20. aprila in se je vrnila iz Indije. Kot so sporočili z inštituta, so indijsko različico potrdili ob ponovni analizi slovenskih vzorcev, ki so jo opravili po tistem, ko se je 11. maja posodobil algoritem za razvrščanje pango genetskih različic novega koronavirusa, ker je bila različica B.1.617.2 oz. indijska različica razglašena za novo zaskrbljujočo genetsko različico.Vodja raziskovalnega oddelka v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)je glede indijske različice za STA pojasnila, da gre glede na podatke iz Velike Britanije, kjer so že imeli več primerov indijske različice novega koronavirusa, sklepati, da je ta podobno nalezljiva kot angleška različica in tudi, da ne povzroča hujšega poteka bolezni. Kot je pojasnila, relevantnih informacij iz Indije, kjer je trenutno resno žarišče te različice, nimajo, saj se država trudi predvsem obvladovati razmere in težje izvaja analize. Spodbudni pa so po njenih besedah do zdaj znani podatki, po katerih indijska različica ni tako spremenjena, da protitelesa, ki jih ima posameznik zaradi prebolelega covida 19 ali cepljenja, ne bi delovala.Po mnenju Evropske agencije za zdravila (Ema) vsa štiri v Evropski uniji odobrena cepiva proti covidu 19 najverjetneje nudijo zaščito tudi pred to različico novega koronavirusa.Tudi slovenski strokovnjak, vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu, je zapisal, da »ni odveč da ponovim, da je testiranje na virusih pokazalo dobro nevtralizacijo te različice s cepivi AZ, mRNA ter inaktiviranim virusom.« Dodal je, da so tudi prebolevniki dobro zaščiteni pred njo, a da velja previdnost in je pozval k cepljenju.Zaradi indijske različice, ki naj bi bila odgovorna za vsakodnevno podiranje črnih rekordov tako po številu novih okužb kot po številu smrtnih žrtev v Indiji, so sicer zaskrbljeni tudi v številnih drugih državah, kamor se je razširila, še najbolj v Veliki Britaniji.Različica B.1.617 je dominantna v štirih okrajih, kjer okužbe naraščajo. Na Otoku se sprašujejo, ali bo pohod indijske različice ogrozil sproščanje ukrepov, ki so se napovedovali ob dobri epidemiološki sliki pred izbruhom različice B.1.617.V Boltonu in sosednjem Blackburnu se je v zadnjem tednu število novih okužb zvišalo za 93 oz. 86 odstotkov, v več kot polovici primerov gre za okužbo z indijsko različico. Dvojno mutirana različica bi bila lahko kriva tudi za polovico okužb v Londonu in nekaterih drugih mestih.Britanski premierje priznal, da so zaradi te različice vse bolj zaskrbljeni ter da bi lahko povzročila še večje trpljenje, kot so ga na Otoku prestajali konec januarja. Britanski znanstveniki svarijo, da bi bila indijska različica lahko še bolj kužna kot t. i. angleška različica, po nekaterih informacijah celo 60-odstotkov bolj nalezljiva.